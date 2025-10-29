تعليم بورسعيد يشارك في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي Edugate 2025

ترأس طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، وفد تعليم بورسعيد للمشاركة في فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب "Edugate 2025"، المقام بفندق بورسعيد السياحي.

ويأتي المعرض تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، وبالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية.

تعليم بورسعيد يشارك في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب "Edugate 2025"

وأعرب الغرباوي عن سعادته بمشاركة تعليم بورسعيد في هذا الحدث التعليمي الدولي الذي يستضيف 30 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية ودولية وأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية.

واشار الغرباوى إلى أن الملتقى يمثل منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى بين المشاركين، كما يتيح لطلاب الشهادة الثانوية العامة التعرف على أحدث تطورات منظومة التعليم العالي، وربطها بفرص التعليم والتدريب والمنح الدراسية التي تقدمها الجامعات المشاركة.

وأوضح وكيل تعليم بورسعيد أن المعرض يمنح طلاب الثانوية العامة وكافة الشهادات الدولية فرصة مميزة للتفاعل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي، بما يسهم في تنمية قدراتهم على تحديد مساراتهم المستقبلية وتوسيع مداركهم حول البرامج الجديدة والفرص المتاحة بالجامعات المصرية والأجنبية.

وأكد الغرباوي أن محافظة بورسعيد أصبحت وجهة رائدة للمؤتمرات والمعارض المحلية والدولية لما تمتلكه من موقع استراتيجي متميز وبنية تحتية قوية، وهو ما يعزز نجاح هذه الفعاليات، مشيرًا إلى أن المعرض يستهدف تعريف طلاب المدارس الخاصة والدولية بخدمات الجامعات، كما يخدم طلاب محافظات قطاع القناة وتوابعها بالمجان.

وتفقد طاهر الغرباوي أروقة المعرض رفقة الأستاذ أيمن خطاب مدير المؤسسة المنظمة، وعدد من قيادات التعليم، حيث دعا طلاب بورسعيد إلى الحرص على حضور فعاليات المعرض للتعرف على مختلف البرامج والمنح الدراسية التي تقدمها الجامعات المشاركة، ولا سيما تلك التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

وقد ضم وفد تعليم بورسعيد كلًا من الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، و إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية، و رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، و لمياء الجهيني مدير إدارة التعليم الخاص، و حازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.