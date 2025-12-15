محمد القس: التمثيل في مصر كان بمثابة حلم لي

حل الفنان محمد القس ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة".

وقال محمد القس:" أنا من مواليد سوريا وسافرت للسعودية عندما كان عمري 7 سنوات وبداية مشواري الفني كانت المسرح المدرسي ".

وتابع محمد القس:" والدي كان إمام مسجد ورسام وكان لديه حس فني ولم يعترض على التمثيل ولكن بعد احتراف التمثيل والدي حذرني كثيرا ".

وأكمل محمد القس :" أبويا كان حريص على قيامنا بالصلاة وعدم ترك الصلاة في أي وقت ".

ولفت محمد القس :" أبويا زعل مني لما شافني في عمل فني لان الدور مكنش عجبه "، مضيفا:" مصر كانت بمثابة حلم لي والتمثيل فيها كان حلم كبير ".

وتابع محمد القس :" المخرج أحمد الجندي طلب مني المجيء لمصر والتمثيل في مسلسل للفنان ماجد الكدواني وساعتها جالي إشارة من ربنا عن الوقت ده وقتي بالمجيء لمصر" .