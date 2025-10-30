قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone
عاصم الجزار: الجبهة الوطنية لديه 45 مرشحا ندعمهم بقوة.. وفصل غير الملتزمين حزبيا
مكملتش ساعات في بيت جارتها بكرداسة هربا من خلافات عائلية وحصلت الصدمة
السكة الحديد تكشف خطة التشغيل بعد التوقيت الشتوي.. هل يتأثر موعد قطارك الليلة؟
انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني
ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات
مدير الترميم: تدخل الرئيس السيسي كان سببا في استكمال المتحف المصري الكبير
أمين حماة الوطن بالجيزة بمؤتمر القائمة الوطنية: هدفنا دعم الدولة والوقوف بجانب أهالينا
أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟
تأشيرات مجانية لجماهير 4 دول في كأس الأمم الإفريقية.. ما موقف مصر؟
للمهتمين بالتشييد والعقارات.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء
محافظات

محافظ بورسعيد: افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدثًا قوميا فريدا

محمد الغزاوى

أكد اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا قوميًا فريدًا يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة، وقال " أن افتتاح المتحف المصري الكبير هو لحظة تاريخية تؤكد على حضارة وعظمة الدولة المصرية و تُعيد للعالم ذاكرته مع مصر"

واشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة حريصة على أن يشارك أبناء بورسعيد في هذا العرس الوطني الذي يعكس مكانة مصر العالمية وريادتها الثقافية والحضارية، و أن يعيش كل مواطن وزائر هذه اللحظة الفريدة

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة انهت كافة الاستعدادات الفنية واللوجسيتية لتوفير مواقع العرض الجماعي في عدد من المناطق الحيوية، مع رفع كفاءة الميادين المحيطة لتليق بالمناسبة العظيمة.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم تجهيز عدد من الميادين والساحات العامة بالمحافظة بشاشات عرض ضخمة لنقل فعاليات الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير بشكل مباشر على مدار اليوم وذلك في الأول من نوفمبر 2025، بما يتيح للمواطنين متابعة الحدث في أجواء احتفالية مبهجة على النحو التالي : حي الشرق ( ساحة مصر - ميدان الشهداء )، حي العرب ( حديقة سعد زغلول)، حي المناخ ( حديقة المنتزه - حديقة الأمل )، حي الضواحي ( شارع العبور وشارع ٢٣ديسمبر )، حي الزهور (حديقة بنزرت ، وأمام كلية الدراسات الإسلامية)، حي الجنوب ( الميدان الرئيسي وسط مساكن الحي الاماراتي )  مدينة بورفؤاد ( ميدان الملك فؤاد أمام المعدية )  

يذكر؛ أن بث الفعاليات عبر شاشات العرض يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين في مختلف المحافظات لمتابعة هذا الحدث التاريخي العالمي

بورسعيد المتحف المصري الحضارة المصرية القديمة حدث فريد

