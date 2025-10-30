محافظ بورسعيد يبحث مع المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية إجراءات تقنين أوضاع المزارعين

عقد اللواء أ ح محب حبشي ،محافظ بورسعيد ، اليوم، اجتماعا موسعًا ،بحضور اللواء أحمد محمد السيد، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتقنين أوضاع المزارعين بالجمعيات الزراعية بشرق وجنوب بورسعيد، وبحث سبل التيسير عليهم في سداد المستحقات المالية بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمزارعين معًا.

وخلال الاجتماع أكد محافظ بورسعيد، على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي بالمحافظة، مؤكدا على دعم الدولة الكامل للمزارعين وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تضمن تنمية هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك بحضور اللواء أمير فاروق رئيس الادارة المركزية للشؤون المالية بهيئة التعمير ،والدكتور اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ، والمهندس كامل تويج مدير مديرية الزراعة ، والاستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب ،وعدد من ممثلو الجمعية التعاونية الزراعية، والمزارعين بشرق وجنوب بورسعيد ، إلى جانب عدد من شباب الخريجين.

وتناول الاجتماع استعراض الإجراءات التي تتخذها الهيئة بشأن أوضاع المزارعين والجمعيات الزراعية ومناقشة سبل تذليل العقبات التي تواجههم بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بتمكين شباب الخريجين من الأراضي المخصصة لهم.

واستمع محافظ بورسعيد والمدير التنفيذي للهيئة إلى مطالب المزارعين وممثلي الجمعيات وشباب الخريجين، وجرى فتح باب النقاش والرد على جميع الاستفسارات المطروحة في إطار الحرص على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمشكلاتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأكد محافظ بورسعيد خلال كلمته، استمرار التعاون المثمر مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال الفترة المقبلة بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين في إطار القانون، موجهًا الشكر للواء أحمد السيد على جهوده المبذولة في دعم المزارعين بشرق وجنوب بورسعيد، واستجابته لمطالبهم خلال اللقاء.

كما أشار محافظ بورسعيد إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية ورفع مستويات الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية، وتحسين مستوى معيشة الفلاحين من خلال برامج تنموية متكاملة.

من جانبه، أكد اللواء أحمد محمد السيد حرص الهيئة على حل كافة المشكلات التي تواجه المزارعين والجمعيات وشباب الخريجين، والعمل على اتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حق الدولة وتمكين المواطنين من استغلال الأراضي بشكل قانوني ومستدام.

وفي ختام الاجتماع، أعرب المزارعون وممثلو الجمعيات وشباب الخريجين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ بورسعيد والمدير التنفيذي للهيئة لما أبدياه من تعاون واستجابة سريعة لمطالبهم وحرص دائم على دعم أهالي شرق وجنوب بورسعيد وتحقيق الصالح العام.