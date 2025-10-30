إزالة 5 مزارع سمكية مخالفة على أراضي الدولة بمساحة 100 فدان بمنطقة الشلاتيات جنوب بورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، حملاتها المكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي الدولة في منطقة الشلاتيات بشمال سهل الحسينية جنوب بورسعيد.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة التعامل مع أي تعدٍ جديد على أراضي الدولة بكل حسم و استمرارا لأعمال الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي الدولة.

إزالة 5 مزارع سمكية مخالفة على أراضي الدولة بمنطقة الشلاتيات جنوب بورسعيد

وأسفرت الحملة عن إزالة 5 مزارع سمكية بالمخالفة على أراضي الدولة بمساحة 100 فدان و 23 قيراط في شمال سهل الحسينية منطقه الشلاتيات جنوب بورسعيد .

وجاءت الحملة بقيادة أحمد زغلف، رئيس حي الجنوب، وبمشاركة قوات الأمن ومديرية الزراعة، حيث تم تنفيذ الإزالات وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة وباستخدام المعدات اللازمة، لضمان إزالة كافة أشكال المخالفات وإعادة الأراضي إلى حالتها الأصلية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لاسترداد حق الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.