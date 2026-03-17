قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ناقلة غاز كويتية تتعرض لأضرار بعد إصابتها بحطام مسيرة قرب الفجيرة

القسم الخارجي

أفادت وكالة بلومبرغ نقلاً عن مصدر مطلع أن ناقلة غاز مسال ترفع علم الكويت تعرضت لأضرار بعد اصطدامها بحطام طائرة مسيرة قرب سواحل الفجيرة الإماراتية، في حادث جديد يبرز المخاطر المتزايدة على الملاحة البحرية في المنطقة.

وذكرت المصادر أن الناقلة كانت تمر عبر مياه الخليج العربي عندما اصطدمت بقطع الحطام المتناثرة من طائرة مسيرة أطلقت من اتجاه مجهول، ما أدى إلى تعرض هيكلها لأضرار محدودة، دون تسجيل إصابات بين طاقم السفينة حتى الآن.

وتأتي هذه الحادثة في وقت يشهد فيه مضيق هرمز والمياه المحيطة اضطراباً غير مسبوق نتيجة التوترات العسكرية بين إيران ودول في المنطقة، إضافة إلى استمرار العمليات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي حادث في المنطقة ذا تأثير كبير على أسعار الطاقة وأمن الإمدادات.

وقالت مصادر بلومبرغ إن السلطات في الإمارات العربية المتحدة تتابع الوضع عن كثب، فيما يجري تقييم الأضرار وتحديد الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الملاحة في المنطقة. ومن المتوقع أن تشمل هذه الإجراءات تعزيز الدوريات البحرية، وكثافة المراقبة الجوية، فضلاً عن تقييم المخاطر المحتملة من الطائرات المسيّرة والصواريخ العابرة.

ويثير استمرار استهداف السفن المخاوف من تعطيل حركة الشحن البحري التجاري وتأثيره المباشر على أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية. كما يشير إلى تحول الصراع الإقليمي إلى تهديد حقيقي للملاحة الدولية، مع تبادل الهجمات والصواريخ والطائرات المسيّرة التي قد تصل إلى السفن المدنية.

وتعمل الدول المطلة على الخليج العربي، بما فيها الكويت والإمارات العربية المتحدة، على تكثيف إجراءاتها الأمنية لحماية السفن المدنية والتجارية، وسط دعوات دولية لتأمين مضيق هرمز وتهدئة التوترات، لكن المصادر تشير إلى أن المخاطر ما زالت قائمة في ظل عدم التوصل إلى أي حل سياسي شامل للصراع.

وتؤكد هذه الحوادث مجدداً أهمية المنطقة الاستراتيجية التي تربط بين الخليج العربي والمحيط الهندي، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه حركة التجارة البحرية العالمية في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية.

الفجيرة الكويت ناقلة غاز إيران مسيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

حريق مزرعة دواجن

المتهم

بالصور

فيديو

صورة من الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

