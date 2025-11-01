بورسعيد تغير صور صفحتها الرسمية على مواقع التواصل لهذا السبب

غيرت محافظة بورسعيد جميع صور البروفايلات على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم 1 نوفمبر 2025.

ووضعت محافظة بورسعيد صورة حملت شعار المحافظة المتمثل فى غصني الزيتون يحتضنان الرقم 1 نوفمبر، وذيلت الصورة بعبارة “افتتاح المتحف المصرى الجديد”.

فيما شملت صورة أخرى الشعار وصورة لأحد الملوك الفراعنة وعبارة “افتتاح المتحف المصرى الكبير”.

وأعرب اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، هذا الصرح الثقافي العالمي ليجسد ما تمتلكه من تاريخ عظيم عبر العصور.

وقال محافظ بورسعيد إن المتحف المصري الكبير يجسد اهتمام الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية وترسيخ الوعي التاريخي لدى الأجيال الجديدة من خلال هذا الصرح الذي يضم مقتنيات أثرية نادرة تروي جزءًا من تاريخ مصر المجيد وتبرز عظمة حضارتها أمام العالم.

حبشي: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي يجسد عظمة مصر وريادتها الحضارية

وأضاف: “نشهد اليوم حدثًا ثقافيًا وتاريخيًا هامًا بافتتاح المتحف الكبير، والذي يمثل لحظة فخر لكل مصري ورسالة حضارية تؤكد مكانة مصر الرائدة على خريطة التراث الإنساني العالمي”.

وأكد أن هذا الحدث العظيم يأتي تتويجا لجهود الدولة في الحفاظ على الهوية المصرية وإبراز كنوزها الأثرية أمام العالم.

وذكر اللواء محب حبشي أن هذا الصرح يعكس رؤية القيادة السياسية نحو بناء جمهورية جديدة والتي تستلهم من التاريخ مجدها، لتظل مصر دائمًا منارة للحضارة والتاريخ تعتز بتاريخها وتفخر بحضارتها.