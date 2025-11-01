رئيس بورفؤاد: اللقاءات الدورية مع المواطنين تعزز التواصل المباشر وتحل المشاكل

عقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، مؤتمرا موسعا، مع عدد من قطاعات المجتمع المختلفة من أهالي المدينة، والأجهزة التنفيذية بالمدينة، وذلك بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية والشبابية التي تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع لتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية.

جاء ذلك بحضور المهندسة رانيا منير مدير الإدارة الهندسية، والمهندس وليد البوهي مهندس بإدارة الطرق، وچورچ شكري مدير إدارة تحسين البيئة.

لقاء شهري بالمواطنين لبحث المشكلات ومناقشة خطط التطوير

وتبادل رئيس مدينة بورفؤاد مع المواطنين الحديث مستمعاً لمطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم مؤكدا أن هدفه الرئيسي إرضاء المواطنين وحل مشاكلهم من خلال التواجد في الشارع والعمل الميداني للوقوف على المشكلات على الطبيعة ومعرفه احتياجات المواطن على ارض الواقع تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد.

وخلال كلمته أكد الدكتور إسلام بهنساوي أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأهالي المدينة، والتعرف على مطالبهم، ومحاولة إيجاد حلول عاجلة حيالها، لافتا إلى أن هذه اللقاءات الدورية تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين المواطنين وقيادات المدينة، وأن خدمة المواطن تأتي على رأس الأولويات.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد إلى حرصه على التواصل وجها لوجه مع المواطن لنضع ايدينا على المشاكل والأزمات والعمل على حلها أولا بأول، مشدداً تكليفاته لأجهزة المدينة التنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم.

وأكد أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً، مشيراً إلى أهمية اللقاء من أجل التواصل مع أهالي المدينة حول مختلف القضايا، وذلك انطلاقا من المسئولية المشتركة بين القيادة السياسية وأبناء الوطن.

في سياق متصل، وجه الدكتور اسلام بهنساوي رسالة لأهالي المدينة ، وهي ضرورة التعاون والعمل سويٱ لحل المشكلات الحقيقية التي تمس المواطن ، و عدم الاعتماد على أساليب إثارة الرأي العام أو نشر الشائعات أو تضليل المواطن بالأخبار التي لا تحمل في طيها المصداقية.

وأضاف أننا نهدف جميعا لحماية الوطن والمواطنين، مؤكدا على متابعته اليومية الجيدة لاراء ومشكلات المجتمع البورفؤادي، وأنه لا يغفل عن ما يدور في الشارع.

وتناول رئيس مدينة بورفؤاد مخطط شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة والتي ستتولى مهام النظافة إعتباراً من يانير 2026 حيث تقدم خدمة جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والأسواق ونقلها الى مصنع إعادة تدوير المخلفات غرب بورسعيد، وكذا خدمة الكنس اليدوى والالتقاط، والكنس الآلى وغسيل الشوارع وغيرها من الخدمات البيئية وخدمات النظافة العامة،

واستعرض الدكتور إسلام بهنساوي، خلال اللقاء جهود أجهزة المدينة التنفيذية فى مجال خدمات النظافة،خلال الفترة الماضية، منوهاً بأنه جرى تقسيم المدينة لعدد 7 قطاعات للنظافة لجمع المخلفات والكنس بالإضافة إلى استحداث قطاع جديد مخصص لمساكن الفيروز ومشروع ال 9000، موضحاً جهود الأجهزة المعنية بتخصيص الوردية المسائية لرفع كفاءة مساكن الفيروز ومشروع الـ9000 بشكل يومي.

وعن تطوير ورفع كفاءة منطقة الحزب الوطني، أوضح رئيس مدينة بورفؤاد بأن المشروع توسعة بعض الطرق وتخصيص أماكن لانتظار السيارات، ورفع كفاءة الإنارة باستخدام أعمدة ديكورية حديثة، إلى جانب تنفيذ أعمال “لاند سكيب” راقية، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، وإزالة الترانشات القديمة المتهالكة، وإنشاء شبكة صرف صحي جديدة تخدم 118 عقارًا، حيث بلغت التكلفة الاجمالية 100 مليون جنيهاً تقريباً.

وبخصوص المخطط الاستثماري الخاص بالمدينة عن العام المالي الحالي فقد قدم رئيس مدينة بورفؤاد شرحاً موجزاً عن رؤية المدينة في تطوير عدداً من الطرق الفرعية المتهالكة حيث تم الانتهاء من تطوير شارع عمر مكرم ويجري الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة طرق الجامعة وعادل الجزار والامام محمد عبده وعبد الله النديم وعباس علام.

وعلى صعيد اخر ، أكد الدكتور إسلام بهنساوي أن مقترح إنشاء كوبري الحرفيين الجديد يراعي عدد من المعايير أهمها مراعاة عدد السيارات التي تمر من خلال الطريق و مراعاة تصميم حارات انتظار للنقل الثقيل و الملاكي ويحقق السيولة المرورية ويخدم في المقام الأول مساكن الجزيرة ومنطقة ورش الحرفيين وكلية التربية الرياضية.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي، إلى أن مساكن الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء "9000" ستشهد إقامة صرح حضاري مميز على مساحة 5800 م٢ يضاهي المشروعات الحضارية المقامة بأنحاء المحافظة، وذلك في إطار خطوات التنمية المستدامة التي تشهدها المدينة على كافة الأصعدة.

كما أكد الدكتور إسلام بهنساوي على استمرار عقد هذا المؤتمر بصفة دورية مع أهالي المدينة، ‏لمناقشتهم واتخاذ رأيهم واطلاعهم على كل الأمور التي تجري في المدينة للتعريف بما تشهده المدينة من إنجازات ومشروعات وتوعيتهم للتصدي لمحاولات تضليل الافكار، فضلا عن الاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها ،ومناقشه المشكلات علي ارض الواقع من اجل علاجها وتحقيق التطور داخل مدينة بورفؤاد في جميع المجالات والتفكير خارج الصندوق .