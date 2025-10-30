بورسعيد تحذر مرشحي النواب من ارتكاب تلك الأخطاء

وجهت محافظة بورسعيد بيانا الي جميع المرشحين لانتخابات مجلس النواب حذرت خلاله من ارتكاب الأخطاء التالية وقت فترة الدعاية المسموح بها من اللجنة العليا للانتخابات و التى تبدأ فى بورسعيد اعتبار من 6 نوفمبر الي 20 نوفمبر 2025 باعتبارها ضمن محافظات الفترة الثانية للانتخابات.

وأهابت محافظة بورسعيد بالمرشحين عدم تركيب أي لافتات أو إعلانات دعائية إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة من إدارة الإعلانات بديوان عام المحافظة وسداد الرسوم المقررة، مع الالتزام بالأماكن المحددة لذلك مسبقًا.

ممنوع على مرشحين النواب فى بورسعيد

وحذرت محافظة بورسعيد المرشحين من لصق الصور أو الملصقات على المباني الحكومية أو ما يماثلها.

ووضع الإعلانات على أعمدة الإنارة أو الأشجار أو الميادين العامة بما يُشوّه المظهر الحضاري للمدينة.

وأكدت محافظة بورسعيد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات في هذا الشأن.

واهابت محافظة بورسعيد من الجميع الالتزام بالتعليمات حفاظًا على جمال مدينة بورسعيد ورونقها الحضاري.