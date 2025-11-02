محافظ بورسعيد يوافق على خفض شهرين في سن القبول للصف الأول الابتدائي

صدق اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، على النزول بشهرين في سن القبول للصف الأول الابتدائي عن سن الإلزام ليصبح الحد الأدنى للقبول هو مواليد من ٢ أكتوبر ٢٠١٩ حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ فقط، وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٥ ٢٠٢٦.

يأتي هذا القرار في إطار حرص المحافظة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأطفال للالتحاق بالتعليم الأساسي مع مراعاة الكثافات المقررة داخل الفصول.

ووجه الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد خالص الشكر والتقدير للمحافظ على جهوده ودعمه المستمر للعملية التعليمية واهتمامه الدائم بتلبية احتياجات أبنائنا الطلاب وتذليل العقبات أمام أولياء الأمور بما يسهم في استقرار وانتظام المنظومة التعليمية بالمحافظة.

وأوضح مدير تعليم بورسعيد أنه سيتم فتح باب التقديم في الفترة من الأحد ٢ نوفمبر حتى الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥، مشيرًا إلى أن التقديم سيتم من خلال الإدارات التعليمية وفق الضوابط المنظمة لضمان تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

في السياق ذاته، أكد مدير المديرية أن هذا القرار لا يسري على المدارس الرسمية للغات، موجها بضرورة التزام جميع الإدارات التعليمية بالتعليمات المنظمة لهذا الشأن، حرصا على تحقيق العدالة في القبول والشفافية في إجراءات التقديم.