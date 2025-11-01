مشهد تسارع أهالي بورفؤاد لمشاهدة افتتاح المتحف الكبير بالشاشات العملاقة في الميادين

تابع أهالي مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد اليوم السبت، بكل فخر واعتزاز فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير في مشهد وطني يعكس اعتزاز المصريين بحضارتهم العريقة تاركين منازلهم لينزلوا إلى الميادين لمتابعة الاحتفال على الشاشات العملاقة.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، أن مشاركة المواطنين في متابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير من مختلف الميادين تعكس الوعي الوطني وروح الانتماء التي يتحلى بها الشعب المصري، مشيرًا إلى أن هذا الحدث العالمي يأتي امتدادًا لمسيرة النجاحات المتواصلة التي تشهدها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤيته نحو بناء الجمهورية الجديدة وترسيخ مكانة مصر بين الأمم.

سابو البيوت ونزلوا يتابعو افتتاح المتحف المصرى الكبير على شاشات بورفؤاد العملاقة

وأتاحت مدينة بورفؤاد للمواطنين فرصة متابعة هذا الحدث التاريخي من خلال شاشات عرض عملاقة تم وضعها بميدان السادس من اكتوبر "الملك فؤاد"، وسط أجواء احتفالية غمرتها مشاعر البهجة والفخر الوطني.

بينما أعرب المواطنون عن سعادتهم الغامرة بهذا اليوم التاريخي الذي يُسطر صفحة جديدة في سجل إنجازات الدولة المصرية، مؤكدين أن المتحف المصري الكبير يمثل رسالة حضارية وإنسانية خالدة من مصر إلى العالم.