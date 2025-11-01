قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مشهد تسارع أهالي بورفؤاد لمشاهدة افتتاح المتحف الكبير بالشاشات العملاقة في الميادين

بورفؤاد نتابع افتتاح المتحف المصري الكبير
بورفؤاد نتابع افتتاح المتحف المصري الكبير
محمد الغزاوى

تابع أهالي مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد اليوم السبت، بكل فخر واعتزاز فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير في مشهد وطني يعكس اعتزاز المصريين بحضارتهم العريقة تاركين منازلهم لينزلوا إلى الميادين لمتابعة الاحتفال على الشاشات العملاقة. 

ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، أن مشاركة المواطنين في متابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير من مختلف الميادين تعكس الوعي الوطني وروح الانتماء التي يتحلى بها الشعب المصري، مشيرًا إلى أن هذا الحدث العالمي يأتي امتدادًا لمسيرة النجاحات المتواصلة التي تشهدها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤيته نحو بناء الجمهورية الجديدة وترسيخ مكانة مصر بين الأمم.

سابو البيوت ونزلوا يتابعو افتتاح المتحف المصرى الكبير على شاشات بورفؤاد العملاقة 

وأتاحت مدينة بورفؤاد للمواطنين فرصة متابعة هذا الحدث التاريخي من خلال شاشات عرض عملاقة تم وضعها بميدان السادس من اكتوبر "الملك فؤاد"، وسط أجواء احتفالية غمرتها مشاعر البهجة والفخر الوطني.

بينما أعرب المواطنون عن سعادتهم الغامرة بهذا اليوم التاريخي الذي يُسطر صفحة جديدة في سجل إنجازات الدولة المصرية، مؤكدين أن المتحف المصري الكبير يمثل رسالة حضارية وإنسانية خالدة من مصر إلى العالم.

بورسعيد مدينة بورفؤاد المتحف المصري الكبير محافظة بورسعيد

شريهان
بعد ظهورها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. من هي السوبرانو شيرين أحمد طارق؟

شيرين أحمد طارق

مازن المتجول من كواليس الإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير

مازن المتجول مع محمد سعدي

هدى المفتى تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير

هدى المفتى

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

