تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد جهودها في تنفيذ أعمال الموجة 27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن التصدي للتعديات على أملاك الدولة واسترداد حقوقها.

حيث شن حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف رئيس الحي و بمشاركة قوات الأمن و مديرية الزراعة، حملة مكبرة.

استمرار تنفيذ الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة بمحافظة بورسعيد

و أسفرت الحملة عن إزالة عشر مزارع سمكية مخالفة مقامة على أراضٍ زراعية بزمام جمعية أم خلف القبلية على مساحة 50 فدانًا، إضافة إلى إزالة حظيرة مواشي على مساحة 200 متر بجنوب بورسعيد.

وأكدت الجهات المختصة استمرار حملات الإزالة ضمن الموجة 27، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بضرورة التعامل بحزم مع أي مخالفات أو تعديات على أراضي الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع عودة التعديات مرة أخرى.