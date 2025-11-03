استمرار تنفيذ الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة بمحافظة بورسعيد 

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
 تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد جهودها في تنفيذ أعمال الموجة 27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن التصدي للتعديات على أملاك الدولة واسترداد حقوقها.

حيث شن حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف رئيس الحي و بمشاركة قوات الأمن و مديرية الزراعة، حملة مكبرة.

و أسفرت الحملة عن إزالة عشر مزارع سمكية مخالفة مقامة على أراضٍ زراعية بزمام جمعية أم خلف القبلية على مساحة 50 فدانًا، إضافة إلى إزالة حظيرة مواشي على مساحة 200 متر بجنوب بورسعيد.

وأكدت الجهات المختصة استمرار حملات الإزالة ضمن الموجة 27، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بضرورة التعامل بحزم مع أي مخالفات أو تعديات على أراضي الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

