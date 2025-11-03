محافظ بورسعيد يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

استقبل اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، وفدًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار زيارة الوفد لمحافظة بورسعيد لمتابعة عدد من الأنشطة والمشروعات في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان على أرض المحافظة

وضم الوفد كلٱ من عبدالجواد أحمد عضو المجلس و لجنة الشكاوى و أمين وحدة التنمية المستدامة، الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس ولجنة الشكاوى و أمين لجنة الحقوق الاقتصادية، أسماء شهاب مديرة لجنة الشكاوي، ريا خطاب مسئول الشكاوي بالتجمع الخامس، كريم شلبي مسئول ملف الحقوق المدنية والسياسية، محمد طوسون مسئول وحدة المتابعة و محمد عبدالوهاب عضو وحدة المتابعة

ورحب محافظ بورسعيد بأعضاء الوفد، مؤكدًا حرص محافظة بورسعيد على التعاون المستمر مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين

واستعرض اللواء محب حبشي خلال اللقاء أبرز المشروعات التنموية والخدمية التي جرى تنفيذها بالمحافظة في إطار الخطة الشاملة للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بملف تعزيز حقوق الإنسان في مختلف محاورها، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد المجلس عن تقديرهم لجهود محافظ بورسعيد في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان، مؤكدين أن بورسعيد تمثل نموذجًا ناجحًا في تطبيق خطط الدولة للتنمية واحترام حقوق الإنسان على أرض الواقع