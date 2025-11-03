قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الزمالك الأسبق: بيراميدز الأقرب للسوبر.. وعبدالرؤوف مستقبل القلعة البيضاء
تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات
الزمالك يتصدر مجموعة نارية في الكونفدرالية الإفريقية
كيف يقيم طلاب الصف الأول الثانوي "العام والبكالوريا"؟|التعليم تحسم الجدل
إعلامية شهيرة تعلن سفرها إلى ألمانيا للعلاج.. تفاصيل
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
دفاع ضحايا جريمة الهرم يقدم لجهات التحقيق شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة
أتربة ورمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو
صدام بين الزمالك والمصري.. نتائج قرعة مجموعات الكونفدرالية 2025- 2026
المنشآت الفندقية: مصر لا تُهدي العالم متحفًا بل حضارة تُضيء المستقبل
جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد
ضبط متهمين حاولوا إجبار سائحة على ركوب عربة حنطور بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

محافظ بورسعيد يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
محافظ بورسعيد يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
محمد الغزاوى

استقبل اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد، وفدًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار زيارة الوفد لمحافظة بورسعيد لمتابعة عدد من الأنشطة والمشروعات في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان على أرض المحافظة

وضم الوفد كلٱ من  عبدالجواد أحمد عضو المجلس و لجنة الشكاوى و أمين وحدة التنمية المستدامة، الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس ولجنة الشكاوى و أمين لجنة الحقوق الاقتصادية،  أسماء شهاب مديرة لجنة الشكاوي،   ريا خطاب مسئول الشكاوي بالتجمع الخامس،   كريم شلبي مسئول ملف الحقوق المدنية والسياسية،  محمد طوسون مسئول وحدة المتابعة و  محمد عبدالوهاب عضو وحدة المتابعة

محافظ بورسعيد يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

ورحب محافظ بورسعيد بأعضاء الوفد، مؤكدًا حرص محافظة بورسعيد على التعاون المستمر مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين

واستعرض اللواء محب حبشي خلال اللقاء أبرز المشروعات التنموية والخدمية التي جرى  تنفيذها بالمحافظة في إطار الخطة الشاملة للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بملف تعزيز حقوق الإنسان في مختلف محاورها، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد المجلس عن تقديرهم لجهود محافظ بورسعيد في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان، مؤكدين أن بورسعيد تمثل نموذجًا ناجحًا في تطبيق خطط الدولة للتنمية واحترام حقوق الإنسان على أرض الواقع

بورسعيد أخبار محافظة بورسعيد حقوق الإنسان محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

الدولار

تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أحمد مجاهد: رومانيا ضيف شرف الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

فريدة عثمان

فريدة عثمان: المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فخر لا تنسى

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد