صحح مفاهيمك.. الأوقاف تنظم قافلة دعوية بكلية التربية للطفولة بجامعة بورسعيد

نظّمت مديرية الأوقاف في بورسعيد، قافلة دعوية بكلية التربية للطفولة بجامعة بورسعيد، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور مختار عيسى دياب، مدير المديرية، وبحضور الدكتورة أسماء إبراهيم الدسوقي، عميدة الكلية، وأحمد علي، مسئول التدريب بالكلية.

وتناولت الندوة موضوع "حقوق الجار في الإسلام"، مبيّنةً أن الإحسان إلى الجار من كمال الإيمان، وأن حسن الجوار يُسهم في استقرار المجتمع ونشر روح المودة والتكافل بين أفراده.

وأكدت الندوة أن القرآن الكريم والسنة النبوية يحثّان على رعاية الجار وكفّ الأذى عنه ومساندته عند الحاجة، وأن هذه القيم تمثل أساس التعايش الإنساني وبناء المجتمع المتحضّر.

وتأتي هذه الندوة في إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية والعلمية لبناء الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الدينية والوطنية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات التعليمية.

وتُعدّ هذه القوافل والندوات جزءًا من الخطة الميدانية للوزارة لنشر الفكر المستنير، وتكثيف الوجود الدعوي داخل الجامعات، بما يُسهم في ترسيخ قيم الانتماء والمسئولية، ومواجهة الأفكار المتطرفة بالفكر المعتدل والحوار البنّاء.