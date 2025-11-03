قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس
محمد صلاح يتلقى عرضا ضخما من الدوري السعودي
تركيا: حماس جاهزة لتسليم إدارة غزة .. ومجلس الأمن مطالب بتحديد مهام قوة الحفظ
تعديل وزاري أم حكومة جديدة؟.. مصطفى بكري يكشف مفاجأة بعد انتخابات النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جمال الدين: الثقة الدولية في المنطقة الاقتصادية انعكست في تنوع الاستثمارات بها

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القرغيزي لبحث فرص التعاون المشترك
رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القرغيزي لبحث فرص التعاون المشترك
محمد الغزاوى

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، دانيار أمانجلدييف‏، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في جمهورية قرغيزستان، والوفد المرافق له، والذي ضمّ عددًا من كبار المسؤولين بالحكومة والسفارة القيرغيزية، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، في إطار بحث فرص التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين واستعراض الإمكانات التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا عالميًا، فضلاً عن سبل تعزيز الشراكة بين مجتمع الأعمال في البلدين من خلال مشروعات إنتاجية تسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا ودعم التنمية المستدامة.

وأكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشمل 6 موانئ بحرية و4 مناطق صناعية مجهزة ببنية تحتية عالمية، لاستقبال مختلف أنواع الاستثمارات، إلى جانب ما تتمتع به من حوافز استثمارية وتنافسية بالإضافة إلى نظام الشباك الواحد الذي يقدّم خدمات متكاملة للمستثمرين لتيسير بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على جذب استثمارات نوعية في قطاعات الصناعات الدوائية، والإلكترونيات، والسيارات الكهربائية، والمنسوجات، والبتروكيماويات، ومستلزمات الطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها.

وأضاف وليد جمال الدين أن الثقة الدولية المتنامية في المنطقة الاقتصادية انعكست في تنوع الشركاء الذين تتعاون معها الهيئة خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت المنطقة وجهة مفضلة للاستثمارات الآسيوية والأوروبية والعربية، بفضل موقعها الاستراتيجي ومناخها الجاذب ومبادراتها المستمرة لدعم المستثمرين، مؤكدًا تطلع الهيئة إلى بناء شراكة فاعلة مع الجانب القرغيزي بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

من جانبه، أعرب دانيار أمانجلدييف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في جمهورية قرغيزستان، عن سعادته بزيارة مصر في إطار مشاركته بافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر والدول الإفريقية في مختلف المجالات. وأشاد بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ضمن «رؤية مصر 2030»، ولاسيما ما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تطور كبير، مؤكدًا اهتمام بلاده بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، لما تمثله من فرص واعدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اقتصادية قناة السويس أخبار اقتصادية قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

ترشيحاتنا

بنك نكست

بنك نكست يعلن زيادة رأسماله لدعم استراتيجيته التوسعية وتعزيز مركزه المالي

نبيل فهمي

السفير نبيل فهمي: فلسطين المحك الحقيقي للعدالة العالمية.. والسماح بالاحتلال والظلم الدائم نفاق دولي

شريف الشربيني

ضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي في مدينة بدر

بالصور

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

مهرجان vs-film.. أشرف عبد الباقى يتحدث عن بداياته الفنية وموقفه من آراء النقاد

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي

المكملات الغذائية.. تبني العضلات أم تهدم الجسم؟ مصعب إبراهيم يكشف

مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد