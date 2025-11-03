قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يؤكد أهمية الانضباط المدرسي والالتزام بحضور طابور الصباح

أهمية الانضباط المدرسي والالتزام بحضور طابور الصباح
أهمية الانضباط المدرسي والالتزام بحضور طابور الصباح
محمد الغزاوى

أكد طاهر الغرباوى وكيل وزارة التربية و التعليم بورسعيد على أهمية الانضباط المدرسي والالتزام بحضور طابور الصباح لما له من دور في غرس قيم الانتماء وروح الجماعة والانضباط لدى الطلاب.

واشاد وكيل تعليم بورسعيد بجهود إدارات المدارس في تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تضمن استمرار النجاح والتميز داخل مدارس بورسعيد.

أهمية الانضباط المدرسي والالتزام بحضور طابور الصباح

جاء ذلك خلال مشاركة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، طلاب مدرسة عمر مكرم الابتدائية التابعة لإدارة شمال التعليمية، فعاليات ومراسم تحية العلم، ومتابعة انتظام سير العملية التعليمية داخل المدرسة.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، والأستاذة أميرة عبد اللطيف مدير عام إدارة شمال التعليمية، والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وعدد من قيادات الإدارة التعليمية.

واستمع «الغرباوي» بحضور الأستاذ إبراهيم حسن مدير المدرسة، إلى فقرات الإذاعة الصباحية التي تنوعت بين الفنون الإعلامية والإذاعية، وتناولت موضوع افتتاح المتحف المصري الكبير وأهميته التاريخية والحضارية، كما شارك طلاب المدرسة مراسم تحية العلم، وتابع انتظام صعود الطلاب إلى الفصول في أجواء من الانضباط والنظام.

وتفقد مدير المديرية عدداً من الفصول الدراسية التي تضم ٥٩٩ طالبًا وطالبة موزعين على ١٤ فصلًا دراسيًا، واختبر بنفسه مستوى الطلاب في مهارات القراءة والإملاء، معربًا عن سعادته بمستواهم المتميز، مؤكدًا أن ذلك يعكس جهود المعلمين وحرصهم على الارتقاء بالعملية التعليمية.

واختتم «الغرباوي» جولته بالتقاط عدد من الصور التذكارية مع الطلاب المشاركين في الطابور الصباحي، وعدد من المعلمين والإداريين، موجهًا خالص شكره لمدير المدرسة والطاقم المعاون على ما لمسه من انضباط والتزام داخل المدرسة.

بورسعيد محافظة بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد التربية والتعليم

