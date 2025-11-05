بورسعيد تواصل أعمال التخطيط المروري لشارع الجامعة بمدينة بورفؤاد

واصلت الأجهزة المعنية بمحافظة بورسعيد ، أعمال التخطيط المروري شارع الجامعة من شارع بن خلدون، وحتي شارع عادل الجزار بمدينة بورفؤاد ، بداية من شارع الجلاء وصولاً حتى شارع 23 يوليو، بطول 280 متراً .

وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بمدينة بورفؤاد، اشراف مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة إحسان بورما بالتنسيق مع مدينة بورفؤاد.

جاء ذلك في إطار الخطة الشاملة التي تشهدها محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة قطاع الطرق بمدينة بورفؤاد، بما يحقق السيولة والانسيابية في حركة المواطنين والسيارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،

وتشمل أعمال التطوير التخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية ودهان البردورات بما يخلق محورا مروريا على أعلى مستوى بالإضافة إلى توسعة الشارع ورفع كفاءة الإنارة العامة به وتجميله بالأعمدة الديكورية الحديثة إلى جانب تدعيم شبكة بالوعات الأمطار وزيادة المسطحات الخضراء والحدائق على جانبي الطريق.