الكهرباء توقع عقدًا جديدًا لدعم ربط مشروعات طاقة الرياح بالشبكة القومية

وقّعت اليوم المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدا لدعم ربط مشروعات طاقة الرياح بالشبكة القومية .

وذلك بحضور المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاعات المشروعات المركزية، والمهندسة زينب قمر، رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق.

ويتضمن العقد تنفيذ خط هوائي مزدوج الدائرة (مصدر / S4) جهد 220 ك.ف، باستخدام موصلات ثنائية من النوع AAAC قطاع 2×405 مم²، بطول إجمالي يبلغ نحو 32 كيلومترًا، بنظام تسليم مفتاح، وذلك ضمن نطاق منطقة كهرباء القناة.

ويهدف المشروع إلى تفريغ قدرة قدرها 200 ميجاوات لمشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح لشركة مصدر بنظام (BOO) بمنطقة خليج السويس، بما يسهم في دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة منها وربطها بالشبكة القومية الموحدة.

ومن المقرر أن تبلغ مدة تنفيذ المشروع ستة أشهر تبدأ من تاريخ التعاقد ،

في إطار التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ مشروعاتها وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة، دعمًا لاستراتيجية الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة.