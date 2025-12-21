قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: لا لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ونعم لإشراك القطاع الخاص وفق استراتيجية 2030
نحو توازن تجاري أفضل.. الصادرات المصرية تتصدر مؤشرات النمو في 2025
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ يرفض تعديلات قانون الكهرباء: تهدد البسطاء
وزارة التخطيط تترّأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة «المصرية - الأرمينية» المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي
تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح
الجمارك تعتمد الذكاء الاصطناعي لتطبيق التبنيد والتقييم الآلي بدءًا من يناير
أخبار البلد

الكهرباء توقع عقدًا جديدًا لدعم ربط مشروعات طاقة الرياح بالشبكة القومية

خلال توقيع العقود
خلال توقيع العقود
وفاء نور الدين

وقّعت اليوم المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدا  لدعم ربط مشروعات طاقة الرياح بالشبكة القومية .

وذلك بحضور المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاعات المشروعات المركزية، والمهندسة زينب قمر، رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق.

ويتضمن العقد تنفيذ خط هوائي مزدوج الدائرة (مصدر / S4) جهد 220 ك.ف، باستخدام موصلات ثنائية من النوع AAAC قطاع 2×405 مم²، بطول إجمالي يبلغ نحو 32 كيلومترًا، بنظام تسليم مفتاح، وذلك ضمن نطاق منطقة كهرباء القناة.

ويهدف المشروع إلى تفريغ قدرة قدرها 200 ميجاوات لمشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح لشركة مصدر بنظام (BOO) بمنطقة خليج السويس، بما يسهم في دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة منها وربطها بالشبكة القومية الموحدة.

ومن المقرر أن تبلغ مدة تنفيذ المشروع ستة أشهر تبدأ من تاريخ التعاقد ،
في إطار التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتنفيذ مشروعاتها وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة، دعمًا لاستراتيجية الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة.

