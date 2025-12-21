قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء أول رجب 1447هـ للرزق وتيسير الأمور كما ورد في السنة
ضربة واحدة أنهت حياته.. تحريات الأمن تكشف لغز قتل أخ لشقيقه بالبدرشين
انتحلت صفة طبيبة تجميل.. مستريحة أجنبية تنصب على المواطنين في الشيخ زايد
وقعت على القهوة وهشمت 3 سيارات.. تفاصيل جديدة في حادث سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رفضا التجديد.. كوكا وعبدالقادر يقتربان من الرحيل مجانا عن الأهلي

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن اللاعبان أحمد نبيل كوكا و أحمد عبد القادر  عن الأهلي.

الأهلي

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر في الأهلي:

كوكا وعبدالقادر يقتربان من الرحيل مجانا عن الفريق نهاية الموسم بعدما رفض الثنائي مفاوضات التجديد وطلبا خوض تجربة جديدة".

مستقبل كوكا مع البرتغال

وكان قد تحدث الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مستقبل لاعب وسط ودفاع الأهلي أحمد نبيل كوكا خلال الفترة المقبلة، بعد العرض البرتغالي الذي تلقاه النادي لضم اللاعب.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية الأحد: «نادي ألفيركا البرتغالي، الذي يملكه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، طلب شراء أحمد نبيل كوكا».

وأوضح شوبير أن النادي عارض العرض المقدم بقيمة 200 ألف دولار، لافتًا إلى أن كوكا تبقى في عقده مع الأهلي 6 أشهر، وأن اللاعب يسعى للانتقال للاحتراف.

وأضاف شوبير: «أنا لا أرى أن هذه التجربة ستكون مجدية لكوكا بشكل كبير، خاصة أنه لاعب دولي وكان ضمن صفوف منتخب مصر حتى وقت قريب»

الاهلي كوكا عبد القادر القلعة الحمراء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

