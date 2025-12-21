رفضا التجديد.. كوكا وعبدالقادر يقتربان من الرحيل مجانا عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن اللاعبان أحمد نبيل كوكا و أحمد عبد القادر عن الأهلي.

الأهلي

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر في الأهلي:

كوكا وعبدالقادر يقتربان من الرحيل مجانا عن الفريق نهاية الموسم بعدما رفض الثنائي مفاوضات التجديد وطلبا خوض تجربة جديدة".

مستقبل كوكا مع البرتغال

وكان قد تحدث الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مستقبل لاعب وسط ودفاع الأهلي أحمد نبيل كوكا خلال الفترة المقبلة، بعد العرض البرتغالي الذي تلقاه النادي لضم اللاعب.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية الأحد: «نادي ألفيركا البرتغالي، الذي يملكه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، طلب شراء أحمد نبيل كوكا».

وأوضح شوبير أن النادي عارض العرض المقدم بقيمة 200 ألف دولار، لافتًا إلى أن كوكا تبقى في عقده مع الأهلي 6 أشهر، وأن اللاعب يسعى للانتقال للاحتراف.

وأضاف شوبير: «أنا لا أرى أن هذه التجربة ستكون مجدية لكوكا بشكل كبير، خاصة أنه لاعب دولي وكان ضمن صفوف منتخب مصر حتى وقت قريب»