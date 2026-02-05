قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الجيزة يوجه بإلزام المحال التجارية بوضع صناديق قمامة أمامها

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وناقش محافظ الجيزة خلال الاجتماع ملف منظومة النظافة وسبل الارتقاء بها، مؤكدًا أهمية تبني حلول وأفكار غير تقليدية للنهوض بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري بمختلف الأحياء.


وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بسرعة حصر أماكن تجمعات مخلفات الهدم والعمل على رفعها في أسرع وقت مع عرض المقترحات اللازمة لاستغلال تلك المواقع الاستغلال الأمثل بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة وعدم السماح بإلقاء هذه المخلفات مرة أخرى حفاظًا على المظهر الحضاري.

كما وجّه المحافظ بضرورة رفع تجمعات القمامة أولًا بأول، وتوفير صناديق قمامة للحد من تلك التجمعات، مؤكدًا ضرورة إلزام المحال التجارية، خاصة الكائنة بالشوارع الرئيسية، بالتعاقد مع هيئة النظافة والتجميل، ووضع صناديق قمامة أمام المحال بما يسهم في رفع المخلفات بانتظام وعدم إلقائها بالطريق العام.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء بالتنبيه على نوابهم بضرورة التواجد الميداني على مدار اليوم لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بالأداء في القطاعات المكلفين بها.

كما كلف المحافظ بالتواصل مع أصحاب الأراضي الفضاء والتأكيد على إقامة أسوار بارتفاع لا يقل عن متر ونصف لمنع إلقاء المخلفات والرتش بها مع إمكانية استغلالها كساحات انتظار بما يحقق الاستفادة منها ويمنع تحولها إلى بؤر للمخلفات.

وفي ختام الاجتماع، طالب المحافظ المواطنين بالتعاون مع الجهاز التنفيذي وعدم إلقاء مخلفات القمامة في نهر الطريق والالتزام بالأماكن المخصصة لذلك دعمًا لجهود المحافظة في الحفاظ على النظافة والمظهر العام.

محافظ الجيزة الجيزة رؤساء الأحياء

