عقب صعوده للدور 32 بكأس مصر.. رئيس المدينة يهنئ نادي بورفؤاد

قدم الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، بخالص التهاني القلبية إلى مجلس إدارة نادي بورفؤاد الرياضي برئاسة الدكتور جاسر الشاعر، والجهاز الفني والطبي والإداري، وكافة اللاعبين، وجماهير النادي العريقة ، بمناسبة الفوز المستحق الذي حققه الفريق على نادي طنطا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت امس على ملعب استاد بورفؤاد الرياضي، ضمن منافسات الدور التمهيدي الرابع لبطولة كأس مصر.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد، أن تأهل الفريق لدور الـ32 للعام الثاني على التوالي لبطولة كأس مصر يعكس الجهد الكبير المبذول من قبل الجهاز الفني واللاعبين، مشيدًا بالأداء المتميز والانضباط التكتيكي وروح العزيمة والإصرار التي ظهر بها الفريق طوال المباراة، مؤكدًا أن المستوى الفني الذي قدمه الفريق اليوم كان مشرفًا ويليق بتاريخ النادي العريق.

وأضاف الدكتور إسلام بهنساوي، أن مدينة بورفؤاد تفخر بما يقدمه نادي بورفؤاد من أداء متميز ونتائج إيجابية، داعيًا اللاعبين والجهاز الفني إلى مواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال مشوارهم في البطولة، بما يليق بجماهير النادي الوفية التي لا تدخر جهدًا في دعمه ومساندته في كل المباريات.

واختتم رئيس مدينة بورفؤاد، تهنئته بالتأكيد على استمرار دعم المدينة الكامل للرياضة والأندية الرياضية والرياضيين، مشيرًا إلى أن ما يحققه نادي بورفؤاد اليوم من انتصارات يمثل دافعًا قويًا نحو مزيد من التطوير والارتقاء بالمنظومة الرياضية داخل المدينة.