إصابة 31 عاملاً زراعيًا في حادث تصادم على الطريق الدولي بكفر الشيخ
قرار مفاجئ من ترامب.. لماذا هدد بقصف نيجيريا وأغضب البنتاجون؟ |تفاصيل
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025
الحضري: توقع هوية بطل السوبر المصري أمر صعب والأداء متقارب بين الفرق الأربعة
أجواء خريفية مائلة للبرودة..حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
اتفاقية مياه بين بغداد وأنقرة… جدل حول منح صلاحيات أوسع لتركيا
الفريق أول صقر: القوات المسلحة تمتلك كل خيارات الردع لحماية أمن مصر
وزير الدفاع: مصر اختارت طريق السلام وجعلته خيارها الإستراتيجي الأول
الداخلية تواصل فعاليات "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المواطنين بأسعار مخفضة
رحيم ابتلعته المياه.. انتشال جثة صغير من ترعة المنصورية بعد اختفائه
سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار الـ21
محافظات

عقب صعوده للدور 32 بكأس مصر.. رئيس المدينة يهنئ نادي بورفؤاد

رئيس مدينة بورفؤاد يهنئ نادي بورفؤاد لفوزه المستحق على نادي طنطا وتأهله لدور الـ 32 لمسابقة كأس مصر
رئيس مدينة بورفؤاد يهنئ نادي بورفؤاد لفوزه المستحق على نادي طنطا وتأهله لدور الـ 32 لمسابقة كأس مصر
محمد الغزاوى

قدم الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، بخالص التهاني القلبية إلى مجلس إدارة نادي بورفؤاد الرياضي برئاسة الدكتور جاسر الشاعر، والجهاز الفني والطبي والإداري، وكافة اللاعبين، وجماهير النادي العريقة ، بمناسبة الفوز المستحق الذي حققه الفريق على نادي طنطا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت امس على ملعب استاد بورفؤاد الرياضي، ضمن منافسات الدور التمهيدي الرابع لبطولة كأس مصر.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد، أن تأهل الفريق لدور الـ32 للعام الثاني على التوالي لبطولة كأس مصر يعكس الجهد الكبير المبذول من قبل الجهاز الفني واللاعبين، مشيدًا بالأداء المتميز والانضباط التكتيكي وروح العزيمة والإصرار التي ظهر بها الفريق طوال المباراة، مؤكدًا أن المستوى الفني الذي قدمه الفريق اليوم كان مشرفًا ويليق بتاريخ النادي العريق.

رئيس مدينة بورفؤاد يهنئ نادي بورفؤاد لفوزه المستحق على نادي طنطا وتأهله لدور الـ 32 لمسابقة كأس مصر

وأضاف الدكتور إسلام بهنساوي، أن مدينة بورفؤاد تفخر بما يقدمه نادي بورفؤاد من أداء متميز ونتائج إيجابية، داعيًا اللاعبين والجهاز الفني إلى مواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال مشوارهم في البطولة، بما يليق بجماهير النادي الوفية التي لا تدخر جهدًا في دعمه ومساندته في كل المباريات.

واختتم رئيس مدينة بورفؤاد، تهنئته بالتأكيد على استمرار دعم المدينة الكامل للرياضة والأندية الرياضية والرياضيين، مشيرًا إلى أن ما يحققه نادي بورفؤاد اليوم من انتصارات يمثل دافعًا قويًا نحو مزيد من التطوير والارتقاء بالمنظومة الرياضية داخل المدينة.

بورسعيد بورفؤاد نادى بورفؤاد كأس مصر

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

