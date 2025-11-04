تكليف محمد الغزاوي ورويدا هشام بتطوير ملف الهيكلة الإدارية للأهلي

قرر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في جلسته الأولى تكليف كل من محمد الغزاوي ورويدا هشام عضوي المجلس، بالعمل على تطوير الهيكلة الإدارية والتحول الرقمي في التشغيل الذكي المستدام، مع الاستعانة بالدكتور محمد الصبان، مستشار مجلس الإدارة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بالتنسيق الكامل مع الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي.

