قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
تشكيل ناري متوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي في أمم أفريقيا
كأس الأمم الإفريقية .. تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غدا..الأوبرا تنظم حفلا لمركز تنمية المواهب بالإسكندرية بمناسبة الكريسماس

أوبرا الإسكندرية"
أوبرا الإسكندرية"
أ ش أ

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورعلاء عبد السلام ضمن فعاليات الاحتفال بأعياد الكريسماس حفلا للواعدين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، وذلك في السابعة مساء غد /الاثنين/ على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية". 


ومن المقرر أن يشارك في الحفل طلاب 5 فصول مختلفة هي القانون تدريب عفاف شكري ويقدم ميدلي فيروز وموسيقى الرحبانية أداء كل من نورهان عصام، ونيرة طارق .


فيما يقدم فصل الكلارينيت والساكسفون تدريب و قيادة الدكتورة هدى حسني، مختارات من المعزوفات العالمية منها أداء كل من جورج مايكل، فريدة حازم، مارينا أنطونيوس، بسنت ناجح، ليلى، علي أحمد، وچاسمين محمد.


كما تقدم فصول الكمان الجماعي، تدريب نرمين خليل بالتعاون مع أوركسترا شباب أوبرا الإسكندرية تدريب وقيادة الدكتورة نيفين المحمودي، باقة من المؤلفات العالمية بمصاحبة عازف البيانو أمير عوض منها فالس لـ برامز، جوقة الصيادين لـ كارل ماريا فون فيبر، الفلاح السعيد لـ روبرت شومان، أجراس الميلاد لـ جيمس بيربونت، مهرجان الكريسماس لـ أندرسون، مارش رادتسكي لـ شترواس وغيرها .. أداء ريهام مصطفى، أسامة على .


أما فقرة فصل كورال الأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني، فتتضمن تقديم مجموعة من المؤلفات الغنائية العربية والعالمية أداء كل من هيا هشام، جيداء أحمد، ملك أدهم ، مارلا مايكل، فريدة أحمد، جوليا عمرو، مريم محمد، حبيبة محمد، فيروز أحمد، لوجى محمد، هنا كريم، أحمد، يحيى، مازن، آسر، رسلان، وتسنيم عمر .


يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون، الكمان الشرقي، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوي القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعا لهم وتقديرا لجهدهم.
 

دار الأوبرا المصرية الاحتفال بأعياد الكريسماس حفلا للواعدين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم

المفتي: المؤسسة الدينية خَطُّ الدفاع الأول في مواجهة الحروب الفكرية ضد الدين واللغة والوطن

وزير الأوقاف للمتدربين الماليزيين: نزلتم في قلوبنا قبل أن تنزلوا بأرضنا

وزير الأوقاف يكرم علماء ماليزيا المشاركين في دورة متخصصة | صور

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك تنظم حفل تقديم إصدارات مشروع “المرجعية الإسلامية في كازاخستان”

جامعة نور مبارك تنظم حفل تقديم إصدارات المرجعية الإسلامية في كازاخستان

بالصور

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

سمية الالفي

سمية الألفي تودع عالمنا.. قصة مرض نادر وابتعاد عن الشاشة منذ 2010

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد