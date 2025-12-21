غدا..الأوبرا تنظم حفلا لمركز تنمية المواهب بالإسكندرية بمناسبة الكريسماس

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورعلاء عبد السلام ضمن فعاليات الاحتفال بأعياد الكريسماس حفلا للواعدين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، وذلك في السابعة مساء غد /الاثنين/ على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".



ومن المقرر أن يشارك في الحفل طلاب 5 فصول مختلفة هي القانون تدريب عفاف شكري ويقدم ميدلي فيروز وموسيقى الرحبانية أداء كل من نورهان عصام، ونيرة طارق .



فيما يقدم فصل الكلارينيت والساكسفون تدريب و قيادة الدكتورة هدى حسني، مختارات من المعزوفات العالمية منها أداء كل من جورج مايكل، فريدة حازم، مارينا أنطونيوس، بسنت ناجح، ليلى، علي أحمد، وچاسمين محمد.



كما تقدم فصول الكمان الجماعي، تدريب نرمين خليل بالتعاون مع أوركسترا شباب أوبرا الإسكندرية تدريب وقيادة الدكتورة نيفين المحمودي، باقة من المؤلفات العالمية بمصاحبة عازف البيانو أمير عوض منها فالس لـ برامز، جوقة الصيادين لـ كارل ماريا فون فيبر، الفلاح السعيد لـ روبرت شومان، أجراس الميلاد لـ جيمس بيربونت، مهرجان الكريسماس لـ أندرسون، مارش رادتسكي لـ شترواس وغيرها .. أداء ريهام مصطفى، أسامة على .



أما فقرة فصل كورال الأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني، فتتضمن تقديم مجموعة من المؤلفات الغنائية العربية والعالمية أداء كل من هيا هشام، جيداء أحمد، ملك أدهم ، مارلا مايكل، فريدة أحمد، جوليا عمرو، مريم محمد، حبيبة محمد، فيروز أحمد، لوجى محمد، هنا كريم، أحمد، يحيى، مازن، آسر، رسلان، وتسنيم عمر .



يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون، الكمان الشرقي، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوي القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعا لهم وتقديرا لجهدهم.

