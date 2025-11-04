قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر للناشئين يضيف الهدف الثاني أمام هايتي في كأس العالم
بعد 3 دقائق.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتتح أهدافه في كأس العالم للناشئين |فيديو
تأجيل محاكمة 87 متهما بـ داعش سيناء 3 لمرافعة النيابة العامة
تأجيل محاكمة 57 متهما بـ خلية الشروق لاستكمال مرافعة الدفاع
تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق واستقرار نسبي لحركة البيع
مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي
"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 1585 جنديًا أوكرانيًا على محاور القتال المختلفة
إقبال جماهيري واسع في اليوم الأول لافتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
تأجيل محاكمة أنس غزلان و61 آخرين بـ "اللجان الاقتصادية" لجماعة الإخوان الإرهابية
حكم إظهار المحجبة جزءا من شعرها وهل يجوز المسح فوق الحجاب عند الوضوء؟
حماس تعلن عثورها على جثة إسرائيلي بالشجاعية
وكيل تعليم بورسعيد يتفقد أعمال الصيانة بمدرسة الشهيد أسامة عيد عبدالرحمن حرصًا على سلامة الطلاب

عقب تسريب مفاجئ فى مواسير الصرف وكيل تعليم بورسعيد يتفقد أعمال الصيانة بمدرسة الشهيد أسامة عبد الرحمن
عقب تسريب مفاجئ فى مواسير الصرف وكيل تعليم بورسعيد يتفقد أعمال الصيانة بمدرسة الشهيد أسامة عبد الرحمن
محمد الغزاوى

تفقد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، أعمال الصيانة البسيطة الجارية بمدرسة الشهيد أسامة عيد عبدالرحمن الابتدائية المعتمدة التابعة لإدارة شرق التعليمية، لمتابعة سير العمل والتأكد من تهيئة البيئة التعليمية الآمنة للطلاب.

 وكيل تعليم بورسعيد  يتفقد أعمال الصيانة بمدرسة الشهيد أسامة عبد الرحمن

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الجعبري، مدير عام إدارة شرق التعليمية، والأستاذ رائد شاهين، مدير المكتب الفني لمدير المديرية، والأستاذ حاتم حزة، رئيس قسم وحدة التواصل ودعم المعلمين بالإدارة، وكان في استقبالهم الأستاذة رانيا العربي، مدير المدرسة.

وقد وجّه مدير المديرية خالص الشكر والتقدير للواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، على دعمه المستمر لقطاع التعليم بالمحافظة، وسرعة الاستجابة بقرار تعطيل الدراسة لمدة يوم واحد حرصًا على سلامة الطلاب، ولتمكين الأجهزة المعنية من أداء مهامها بكفاءة، في إطار التعاون والتكامل بين جميع الجهات التنفيذية.

وأعرب طاهر الغرباوي عن تقديره للمهندس يسري قطاية، مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ببورسعيد، والأستاذة نهلة خزانه، مسؤول قطاع الكهرباء بالهيئة، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على سرعة الاستجابة ودعمهم المتواصل للجهود الرامية إلى رفع كفاءة المنشآت التعليمية وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للتعلم.

وأكد مدير المديرية أن اتخاذ القرار المناسب والجريء في الوقت الصحيح يمثل أحد أهم عوامل حماية الطلاب والحفاظ على سلامتهم، مشيرًا إلى أن سلامة أبنائنا تظل دائمًا أولوية قصوى تعلو فوق أي اعتبار.

وأشار الغرباوي إلى أنه قد حدث شرخ بإحدى مواسير الصرف الرئيسية داخل المدرسة، مما أدى إلى تسرب للمياه قد يتسبب في ماس كهربائي، وهو ما رفع من مستوى الخطورة على طلاب المدرسة، الأمر الذي استوجب اتخاذ القرار بتعطيل الدراسة مؤقتًا حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب.

