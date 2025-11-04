وكيل تعليم بورسعيد يتفقد أعمال الصيانة بمدرسة الشهيد أسامة عيد عبدالرحمن حرصًا على سلامة الطلاب

تفقد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، أعمال الصيانة البسيطة الجارية بمدرسة الشهيد أسامة عيد عبدالرحمن الابتدائية المعتمدة التابعة لإدارة شرق التعليمية، لمتابعة سير العمل والتأكد من تهيئة البيئة التعليمية الآمنة للطلاب.

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد أعمال الصيانة بمدرسة الشهيد أسامة عبد الرحمن

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الجعبري، مدير عام إدارة شرق التعليمية، والأستاذ رائد شاهين، مدير المكتب الفني لمدير المديرية، والأستاذ حاتم حزة، رئيس قسم وحدة التواصل ودعم المعلمين بالإدارة، وكان في استقبالهم الأستاذة رانيا العربي، مدير المدرسة.

وقد وجّه مدير المديرية خالص الشكر والتقدير للواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، على دعمه المستمر لقطاع التعليم بالمحافظة، وسرعة الاستجابة بقرار تعطيل الدراسة لمدة يوم واحد حرصًا على سلامة الطلاب، ولتمكين الأجهزة المعنية من أداء مهامها بكفاءة، في إطار التعاون والتكامل بين جميع الجهات التنفيذية.

وأعرب طاهر الغرباوي عن تقديره للمهندس يسري قطاية، مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ببورسعيد، والأستاذة نهلة خزانه، مسؤول قطاع الكهرباء بالهيئة، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على سرعة الاستجابة ودعمهم المتواصل للجهود الرامية إلى رفع كفاءة المنشآت التعليمية وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للتعلم.

وأكد مدير المديرية أن اتخاذ القرار المناسب والجريء في الوقت الصحيح يمثل أحد أهم عوامل حماية الطلاب والحفاظ على سلامتهم، مشيرًا إلى أن سلامة أبنائنا تظل دائمًا أولوية قصوى تعلو فوق أي اعتبار.

وأشار الغرباوي إلى أنه قد حدث شرخ بإحدى مواسير الصرف الرئيسية داخل المدرسة، مما أدى إلى تسرب للمياه قد يتسبب في ماس كهربائي، وهو ما رفع من مستوى الخطورة على طلاب المدرسة، الأمر الذي استوجب اتخاذ القرار بتعطيل الدراسة مؤقتًا حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب.