بورسعيد.. افتتاح ملعب متعدد الأغراض ومنطقة ألعاب للأطفال

افتتح الأستاذ طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، الملعب المتعدد الأغراض ومنطقة الألعاب المخصصة لرياض الأطفال بمدرسة الإسكان الاجتماعي ٣ التابعة لإدارة بورفؤاد التعليمية، وذلك في إطار جهود تطوير البيئة التعليمية ودعم الأنشطة الطلابية من خلال المشاركة المجتمعية.

وخلال الزيارة، تابع الأستاذ طاهر الغرباوي سير العملية التعليمية بالمدرسة، واطلع على انتظام اليوم الدراسي ومستوى الأداء داخل الفصول، وذلك بحضور الأستاذة رشا العليدي، مدير المدرسة، التي تضم ٧٠ فصلًا دراسيًا بإجمالي عدد ٢٧٥٣ طالبًا وطالبة، مشيدًا بجهود إدارة المدرسة والعاملين بها في تحقيق الانضباط وتوفير مناخا تربويا متميز.

جاء تنفيذ المشروع برعاية مجموعة «ماجد الفطيم» بناءً على مذكرة التعاون المشترك المبرمة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة "علّمني أحلم"، بهدف توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة للطلاب تسهم في تنمية مهاراتهم البدنية والاجتماعية.

حضر فعاليات الافتتاح الدكتور أحمد خريصة، مدير أول مشروعات مؤسسة "علّمني"، والأستاذة رانيا يوسف، ممثلة المؤسسة، والأستاذ أحمد الشربيني، مدير عام إدارة بورفؤاد التعليمية، والأستاذة حنان محمد، وكيل الإدارة، والأستاذ رائد شاهين، مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

كما تم تنفيذ المشروع بدعم كامل من إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم، بقيادة الدكتورة ريهام العيوطي، التي أكدت أن هذا التعاون يمثل نموذجًا متميزًا لتكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني لخدمة الطلاب والارتقاء بالمنشآت التعليمية.

ووجه الأستاذ طاهر الغرباوي خالص شكره وتقديره لمجموعة ماجد الفطيم ومؤسسة علّمني أحلم على دعمهم المتواصل، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتوفير بيئة جاذبة وآمنة لأبنائنا الطلاب.

وفي ختام زيارته، شدد مدير المديرية على أن المشاركة المجتمعية تعد ركيزة أساسية لتطوير التعليم في بورسعيد، كونها تمثل شراكة فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق رؤية التعليم الشامل والمستدام الذي يلبّي احتياجات أبنائنا الطلاب في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.