محافظ بورسعيد: استمرار الحملات يوميا لإزالة التعديات على الأراضي

أكد محافظ بورسعيد محب حبشي ، أن الأجهزة التنفيذية تشن حملات بشكل يومي، لإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد، مشيرا الى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والزراعية لضمان سرعة تنفيذ قرارات الإزالة وعدم عودة التعديات مرة أخرى.



وفي هذا الإطار، نفذ حي الجنوب اليوم /الثلاثاء/ حملة مكبرة بقيادة أحمد زغلف رئيس الحي لإزالة عدد من التعديات والمخالفات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.



شاركت في الحملة ، قوات الأمن ومديرية الزراعة، حيث أسفرت الجهود عن إزالة 10 مزارع سمكية مخالفة على أرض زراعية بمساحة 50 فدانا بجمعية "أم خلف" القبلية جنوب بورسعيد.