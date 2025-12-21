وزارة السياحة تشارك بورشة عمل أماديوس للتسويق ومؤشرات السوق العالمي

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات ورشة العمل التي نظمتها منصة الحجز أماديوس، على مدار يومين، بهدف بحث آليات التسويق واستعراض مؤشرات السوق السياحي العالمي.

وقد حضر ورشة العمل المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة سوزان مصطفي رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، وأعضاء إدارة الترويج السياحي بالهيئة، وفريق عمل منصة الحجز "أماديوس"، بالإضافة إلى عدد من ممثلي القطاع الخاص وكبرى الفنادق المصرية وسلاسل الفنادق العالمية.

وخلال ورشة العمل، ألقى الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، كلمة، أكد خلالها على أهمية إقامة شراكات مع المنصات العالمية لما لذلك من دور فعال في تعزيز الجهود الترويجية للمقصد السياحي المصري والوصول على مختلف الشرائح من السائحين بالأسواق العالمية المختلفة.

وأضاف أن الهيئة تستهدف من هذه الشراكات دعم الترويج السياحي للمقصد المصري، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتنمية قدرات العاملين بالهيئة؛ وذلك من خلال ما يتم تنظيمه من ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة لهم، تسهم في اطلاعهم على أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة السياحة والسفر ومتابعة التطورات التي تشهدها الأسواق السياحية العالمية؛ بما ينعكس بشكل إيجابي وأكثر فعالية في الخطط الترويجية التي تنفذها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري.

كما قدّم المهندس أحمد يوسف عرضاً تقديمياً استعرض خلاله التنوع السياحي الذي لا يُضاهى الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متنوعة وعديدة، والتي تمنحه ميزة تنافسية بين مصاف المقاصد السياحية العالمية الأخرى.

وقد أُقيمت فعاليات اليوم الثاني من ورشة العمل، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الجديدة، حيث ركزت الجلسات على تنمية مهارات وقدرات العاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي؛ من خلال إطلاع فريق عمل الهيئة على أحدث المؤشرات والبيانات الخاصة بالسوق السياحي العالمي، وتحليل مدى تطور المقصد السياحي المصري.

كما شهدت الجلسات حواراً مفتوحاً لتبادل الآراء والخبرات حول الآليات الحديثة والمبتكرة في التسويق السياحي، وكيفية توظيفها لتحقيق أهداف الترويج السياحي للمقصد المصري بالأسواق السياحية المختلفة.

