الزراعة: الترصد البيطري يزور أكثر من 1.3 مليون حيوان وطيور لمكافحة الأمراض الوبائية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تعزيز أعمال التقصي الإكلينيكي والترصد الوبائي للأمراض الحيوانية، عبر تنفيذ برنامج مكثف للترصد الميداني خلال شهر نوفمبر 2025، بجميع محافظات الجمهورية وبخاصة في المواقع الأعلى خطورة طبقا للخطط الموضوعة من الهيئة.

وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن خطة الدولة لدعم نظم الإنذار المبكر ومكافحة الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية.

وأوضح رئيس الهيئة أن فرق الترصد الوبائي للأمراض نفذت خلال نوفمبر عددا من زيارات الرصد الحقلية والتي نجحت في تغطية 1598 قرية، شملت 19,383 زيارة للمنازل، 153 زيارة لأسواق الماشية، مشيرا إلى أنه تم خلال هذه الزيارات متابعة الحالة الصحية وفحص أعداد كبيرة من الحيوانات والطيور، شملت: 94,183 رأس أبقار، 54,794 رأس جاموس، 64,380 رأس أغنام، 34,859 رأس ماعز، 2,457 جمال، 8,256 من الدواب، إضافة إلى أكثر من 1.12 مليون طائر دواجن.

وأشار إلى أن أعمال التقصي الإكلينيكي تعد محور أساسي للانذار المبكر وتستهدف: الرصد المبكر للبؤر المرضية وذلك لتعزيز اعمال الاستجابة السريعة لمنع انتشار الأمراض، فضلا عن دعم جهود التحصين القومية ضد الأمراض الوبائيه ذات الأولوية كالحمى القلاعية والوادي المتصدع، ومتابعة التربية المنزلية للطيور بهدف مكافحة إنفلونزا الطيور

وأكد رئيس الهيئة استمرار تنفيذ برامج الترصد والمسوح الوبائية ، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والوحدات المحلية، بهدف حماية الثروة الحيوانية ورفع جاهزية المنظومة البيطرية في مختلف المحافظات.

فرق الترصد الوبائي

فيما دعت الهيئة جميع المربين إلى التعاون مع فرق الترصد الوبائي والإبلاغ الفوري عن أي اشتباهات مرضية، حفاظًا على الصحة العامة ولتحقيق الأمن الغذائي.