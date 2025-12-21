قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الاستخبارات الأمريكية تشكّك في قدرة موسكو على الحرب وتُثير ردود فعل روسية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أثارت تصريحات مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد جدلاً واسعاً، بعدما شككت في قدرة روسيا على شن غزو لأوروبا أو حتى أوكرانيا.

وقالت غابارد في منشور على منصة "إكس": "الحقيقة أن الاستخبارات الأمريكية تقيم أن روسيا لا تملك القدرة على غزو أوكرانيا واحتلالها، فضلاً عن أوروبا"، معتبرة أن بعض وسائل الإعلام والداعين للحرب يحاولون استخدام هذه الادعاءات لتقويض جهود الرئيس دونالد ترامب لإحلال السلام.

وردّ كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هذه التصريحات، واصفاً ما يجري بمحاولة "إشعال فتيل حرب عالمية ثالثة عبر تأجيج رهاب العداء لروسيا"، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

وتأتي هذه التصريحات بعد اجتماعات بين مفاوضين أمريكيين ومسئولين روس في فلوريدا، في إطار محاولات إدارة ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف حرب أوكرانيا، وذلك عقب محادثات أمريكية مع مسئولين أوكرانيين وأوروبيين.

وأكد «دميترييف» أن المحادثات كانت بناءة وستستمر، بينما أشارت كييف إلى استعدادها لدعم اقتراح أمريكي لعقد محادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، بهدف تسهيل تبادل الأسرى وتهيئة الطريق لاجتماعات قيادية بين الدول الثلاث.

أسهل طريقة عمل الحواوشي المصري بالعيش البلدي

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

الفرق بين الشاي الأخضر والأسود وتأثيره على المعدة

طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز

