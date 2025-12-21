من ضحك الشارع لجدل البث المباشر.. زينة أحمد تحت نيران الانتقادات على تيك توك

في الساعات الأخيرة، تصدّر اسم البلوجر زينة أحمد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب بث مباشر على منصة «تيك توك» أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين.





وظهرت زينة خلال البث بملابس اعتبرها كثيرون غير لائقة، ما دفع الجمهور للانقسام بين منتقدين رأوا في الأمر سعيًا للفت الانتباه، ومدافعين اعتبروها تمرّ بحالة نفسية صعبة.





وتداول مستخدمون مقاطع مجتزأة من البث، أعادت تسليط الضوء على مسيرتها منذ بدايتها بمحتوى ترفيهي عفوي، وصولًا إلى شهرتها الواسعة عبر منصات التواصل.





وأعاد الجدل فتح النقاش حول حدود المحتوى والمسؤولية الرقمية، خاصة مع تقدم بلاغات قانونية تتهمها بنشر محتوى خادش للحياء.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/rXFuD7pmRa0?si=LVsxhlbHTKM_YnBe