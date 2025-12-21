للصائمين.. موعد أذان المغرب أول يوم فى رجب 1447هـ

يبحث كثير من المسلمون الصائمون عن موعد اذان المغرب أول يوم فى رجب، عن موعد أذان المغرب، من أجل الإفطار من الصيام في أول أيام الأشهر الحرم، والذي يعتبر بمثابة بداية العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب للصائمين أول يوم فى رجب

موعد أذان المغرب في القاهرة: 5:06

موعد اذان المغرب في الإسكندرية : 5:02 م

موعد اذان المغرب في بورسعيد : 4:52 م

موعد اذان المغرب في الاسماعيلية : 4:54 م

موعد اذان المغرب في أسوان : 5:06م

دعاء إفطار الصائم

ورد عن رسولنا الكريم، صلى الله عليه وسلم، إنه كان يقول إذا فطر: “ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.”

كما كان يقول النبي عند الإفطار

-اللهم إني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.

– اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت.

حكم صيام شهر رجب كاملا

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن شهر رجبمن الأشهر الحرم، والعمل الصالح فيها له ثواب عظيم، لاختصاصها من بين باقي الأشهر بعد رمضان، وقد ورد في سنن أبي داود (2/ 323) بسنده عن أبي مجيبة الباهلية أو عمها –رضي الله عنه- مرفوعًا: "صم من الحرم واترك".

واستدل الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم صيام شهر رجب؟»بما روي في سنن النسائي (4/ 201) عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال: قلت: يا رسول الله ما أراك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان! قال: "ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان.." الحديث.

وأكمل: قال الشوكاني: (ظاهر قوله في حديث أسامة.. أنه يستحب صوم رجب؛ لأن الظاهر أن المراد أنهم يغفلون عن تعظيم شعبان بالصوم كما يعظمون رمضان ورجبًا به).

وأفاد عليه: فالصوم في رجب مباح، بل مستحب، وليس هناك ما يمنع من إيقاع العبادة -أيِّ عبادة- في أي وقت من السنة إلا ما نص الشرع عليه.