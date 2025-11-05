إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف في مشروع ناصر جنوب بورسعيد

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب في محافظة بورسعيد بقيادة أحمد زغلف رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمشاركة قوات الأمن و مديرية الزراعة

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بمواصلة الجهود للتصدي لجميع أشكال التعدي على أراضي الدولة ضمن أعمال الموجة 27.

إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف داخل نطاق جمعيتي الفتح وبحري مشروع ناصر بجنوب بورسعيد

وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف داخل نطاق جمعيتي الفتح وبحري مشروع ناصر بإجمالي مساحة 1100 متر مربع

وأكد اللواء محب حبشي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولة جديدة للتعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.