تحويل مسار العديد من الرحلات الدولية بسبب سوء الأحوال الجوية في باكستان

تسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة "كراتشي" الباكستانية اليوم الأحد في تحويل مسار العديد من الرحلات الجوية الدولية، وذلك لانخفاض مستوى الرؤية الناجم عن الضباب الكثيف.



ونقلت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية عن هيئة المطارات الباكستانية قولها إنه تم تحويل مسار ست رحلات دولية كانت متجهة إلى مدينة "كراتشي" إلى مطارات أخرى بسبب الضباب الكثيف.



وأضافت الهيئة أن تحويل مسار الرحلات الجوية في ظل انخفاض مستوى الرؤية هو إجراء روتيني لضمان السلامة.



وقد تم تحويل مسار أربع رحلات جوية تابعة لشركات طيران أجنبية إلى مسقط بدلا من كراتشي بينما تم أيضا تحويل مسار رحلة تابعة لشركة طيران خاصة قادمة من جدة إلى إسلام أباد بدلا من كراتشي.

وقد تم تحويل مسار رحلة أخرى تابعة للخطوط الجوية الباكستانية قادمة من المدينة المنورة إلى مسقط بدلا من كراتشي.