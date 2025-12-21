قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل ناري متوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي في أمم أفريقيا
كأس الأمم الإفريقية .. تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

سرقة 40 ألف يورو من قصر الإليزيه.. ضبط موظف يبيع قطع فاخرة عبر الإنترنت

فرناس حفظي

ألقت السلطات الفرنسية القبض على موظف في قصر الإليزيه، المسؤول عن جناح الضيافة الفاخر للرئيس الفرنسي، بعد أن تبين تورطه في سرقة عشرات القطع الثمينة من الخزف وأدوات المائدة، بقيمة إجمالية تصل إلى 40 ألف يورو، كما حاول بيع بعضها عبر الإنترنت.


وبحسب المدعي العام في باريس، فإن المشتبه به الرئيسي هو توماس م.، المسؤول عن الضيافة، إلى جانب شريكه داميان ج ورجل آخر يدعى غيسلين  م ، الذي يعتقد أنه اشترى بعض المسروقات.

 وقد عثر على نحو 100 قطعة مسروقة في منزل الموظف، في سيارته وخزانته الشخصية، تشمل أواني نحاسية، خزف من مصنع سيفر، كؤوس شمبانيا، ومجسم صغير للفنان رينيه لاليك.


وأظهرت التحقيقات أن توماس م عرض المسروقات على مواقع المزادات الإلكترونية، بما في ذلك منافض سجائر فاخرة وأواني مختومة بختم القوات الجوية الفرنسية، مشيرة إلى أنه خفض توقعاته لمخزونه المستقبلي لإخفاء سرقات محتملة أخرى، وتمت إعادة جميع القطع التي عثر عليها إلى قصر الإليزيه.

ويأتي هذا الكشف بعد شهرين من عملية سطو جريئة على متحف اللوفر، حيث سرقت قطع ثمينة من معرض أبولو، بما في ذلك مجوهرات نابليون والإمبراطورة أوجيني ، ما أثار تساؤلات واسعة حول مستوى الأمن في المؤسسات الثقافية الفرنسية.


ويواجه المتهمون الثلاثة تهمة سرقة قطع أثرية مسجلة ضمن التراث الوطني، التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة تصل إلى 150 ألف يورو، وقد أوقف غيسلين م عن العمل كحارس أمن في متحف اللوفر حتى نهاية المحاكمة، المقررة في 26 فبراير المقبل.

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم

المفتي: المؤسسة الدينية خَطُّ الدفاع الأول في مواجهة الحروب الفكرية ضد الدين واللغة والوطن

وزير الأوقاف للمتدربين الماليزيين: نزلتم في قلوبنا قبل أن تنزلوا بأرضنا

وزير الأوقاف يكرم علماء ماليزيا المشاركين في دورة متخصصة | صور

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك تنظم حفل تقديم إصدارات مشروع “المرجعية الإسلامية في كازاخستان”

جامعة نور مبارك تنظم حفل تقديم إصدارات المرجعية الإسلامية في كازاخستان

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

سمية الالفي

سمية الألفي تودع عالمنا.. قصة مرض نادر وابتعاد عن الشاشة منذ 2010

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

