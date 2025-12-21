سرقة 40 ألف يورو من قصر الإليزيه.. ضبط موظف يبيع قطع فاخرة عبر الإنترنت

ألقت السلطات الفرنسية القبض على موظف في قصر الإليزيه، المسؤول عن جناح الضيافة الفاخر للرئيس الفرنسي، بعد أن تبين تورطه في سرقة عشرات القطع الثمينة من الخزف وأدوات المائدة، بقيمة إجمالية تصل إلى 40 ألف يورو، كما حاول بيع بعضها عبر الإنترنت.



وبحسب المدعي العام في باريس، فإن المشتبه به الرئيسي هو توماس م.، المسؤول عن الضيافة، إلى جانب شريكه داميان ج ورجل آخر يدعى غيسلين م ، الذي يعتقد أنه اشترى بعض المسروقات.

وقد عثر على نحو 100 قطعة مسروقة في منزل الموظف، في سيارته وخزانته الشخصية، تشمل أواني نحاسية، خزف من مصنع سيفر، كؤوس شمبانيا، ومجسم صغير للفنان رينيه لاليك.



وأظهرت التحقيقات أن توماس م عرض المسروقات على مواقع المزادات الإلكترونية، بما في ذلك منافض سجائر فاخرة وأواني مختومة بختم القوات الجوية الفرنسية، مشيرة إلى أنه خفض توقعاته لمخزونه المستقبلي لإخفاء سرقات محتملة أخرى، وتمت إعادة جميع القطع التي عثر عليها إلى قصر الإليزيه.

ويأتي هذا الكشف بعد شهرين من عملية سطو جريئة على متحف اللوفر، حيث سرقت قطع ثمينة من معرض أبولو، بما في ذلك مجوهرات نابليون والإمبراطورة أوجيني ، ما أثار تساؤلات واسعة حول مستوى الأمن في المؤسسات الثقافية الفرنسية.



ويواجه المتهمون الثلاثة تهمة سرقة قطع أثرية مسجلة ضمن التراث الوطني، التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة تصل إلى 150 ألف يورو، وقد أوقف غيسلين م عن العمل كحارس أمن في متحف اللوفر حتى نهاية المحاكمة، المقررة في 26 فبراير المقبل.