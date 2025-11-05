هيئة قناة السويس تنعى وفاة أحد أبنائها أثناء تأدية مهام عمله بترسانة بورسعيد البحرية

نعت هيئة قناة السويس ، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي « الفيس بوك »، وفاة أحد أبنائها أثناء تأدية مهم عمله بترسانة بورسعيد البحرية.

حيث نعي الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وجموع العاملين بالهيئة وبشركاتها ببالغ الحزن والأسى، وفاة الفقيد الشاب وشهيد الواجب الزميل أحمد محمد حلمي الذي توفى أثناء تأدية عمله بترسانة بورسعيد البحرية، معرباً عن خالص تعازيه في فقدان أحد أبناء الهيئة المخلصين ممن عرفوا بدماثة الخلق والسمعة الطيبة والاجتهاد في العمل.

مؤكداً أن الهيئة لن تنسى تضحيات أبنائها وجهودهم المخلصة، داعياً المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وأحبائه الصبر والسلوان.