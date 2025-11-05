إزالة 10 مزارع سمكية مخالفة على أرض زراعية جنوب بورسعيد

نفذ حي الجنوب بمحافظة بورسعيد اليوم حملة مكبرة لإزالة عدد من التعديات والمخالفات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في إطار توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وضمن أعمال الموجة الـ27 لإزالة التعديات

إزالة 10 مزارع سمكية مخالفة على أرض زراعية

قاد الحملة أحمد زغلف رئيس حي الجنوب فى بورسعيد ، بمشاركة قوات الأمن ومديرية الزراعة.

و أسفرت الجهود عن إزالة 10 مزارع سمكية مخالفة مقامة على أرض زراعية بمساحة 50 فدان بجمعية ام خلف القبلية جنوب بورسعيد

وأكدت الأجهزة التنفيذية أن الحملات مستمرة بشكل يومي، تنفيذًا لتعليمات محافظ بورسعيد، لإزالة كافة أشكال التعديات في المهد، وأشارت الى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والزراعية لضمان سرعة تنفيذ قرارات الإزالة وعدم عودة التعديات مرة أخرى.