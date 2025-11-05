محافظ بورسعيد: نحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمصنعين الجادين

ترأس اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، بجنوب بورسعيد بحضور اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية ، وعدد من القيادات المعنية وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمتابعة مستجدات العمل داخل المنطقة الصناعية وبحث سبل دعم المستثمرين ودفع عجلة الإنتاج.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية الجارية، وناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

محافظ بورسعيد يشدد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة داخل المنطقة الصناعية

وأكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمصنعين الجادين، وتشجيع التوسع في الأنشطة الإنتاجية بما يسهم في تعزيز مكانة بورسعيد الصناعية والاقتصادية

كما وجه محافظ بورسعيد بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة داخل المنطقة الصناعية، والتنسيق بين الجهات المختصة لحل أية معوقات أولًا بأول، بما يضمن انتظام سير العمل وتحقيق أعلى معدلات من الأداء والجودة و الإنتاجية