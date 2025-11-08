لقي شاب مصرعه اليوم فى محافظة بورسعيد عقب سقوطه من ونش عفش فلفظ انفاسه الاخيرة.

كان شاب يدعي أحمد نوفل نوفل محمد ٣٥ سنة ، لقي مصرعه بمنطقة مبارك " عمارة ٤ " بمحافظة بورسعيد بعد سقوطه من الدور السادس أثناء عمله علي رفع الأثاث.

تفاصيل مصرع شاب فى بورسعيد سقط من ونش عفش بحي مبارك

جاء سقوط المتوفي على إثر انقطاع "واير التحميل" بشكل مفاجئ، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وتشير المعاينات الأولية إلى أن الحادث ناتج عن إهمال في إجراءات الأمان الخاصة بالمعدات.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة.