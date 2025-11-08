تمكنت سيارات الإطفاء التابعة لموانئ بورسعيد، قبل قليل، من السيطرة على حريق محدود نشب داخل أحد المصانع بمنطقة الاستثمار بمحافظة بورسعيد، دون وقوع إصابات بين العاملين.

وتصاعدت ألسنة اللهب والأدخنة من داخل المصنع، ما استدعى إخلاء العاملين فورًا لضمان سلامتهم، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده.

السيطرة على حريق محدود بأحد مصانع منطقة استثمار بورسعيد العامة

وتلقت الأجهزة الأمنية والجهات المعنية إخطارًا بالواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتباشر جهات التحقيق أعمالها لكشف أسباب الحريق وملابساته.