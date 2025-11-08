قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

على متنها 2700 سائح.. ميناء بورسعيد يستقبل السفينةMSC Armonia.. صور

محمد الغزاوى

استقبل ميناء بورسعيد السياحي، اليوم، السفينة السياحية العملاقة MSC Armonia القادمة من البحر المتوسط، وعلى متنها نحو 2700 سائح من جنسيات مختلفة، في إطار رحلات السفن السياحية المنتظمة التي تزور الميناء خلال هذه الفترة من كل عام

وكان في استقبال السفينة الاستاذ عبد العال عبد الباري السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد، والأستاذة سمر الموافي رئيس حي الشرق، والدكتورة علا نصر وكيل وزارة السياحة ببورسعيد، والدكتورة نجلاء عبد الكريم مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، ومسئولي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والاستاذ خالد النحلة وكيل مديرية الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالميناء.

محافظ بورسعيد يوجه بتوفير كافة الخدمات والتيسيرات لاستقبال الأفواج السياحية 

ووجه اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان سهولة وسرعة إجراءات استقبال السائحين، وتوفير أفضل الخدمات السياحية التي تعكس الوجه الحضاري لمحافظة بورسعيد، مؤكداً أهمية تنشيط حركة السياحة الوافدة وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تمتلكها المحافظة.

وشهدت ساحة الميناء أجواء احتفالية مميزة، حيث تفاعل السائحون مع أنغام السمسية البورسعيدية والعروض الفنية والاستعراضية التي قدمتها فرقة عجميات بقيادة الفنان عمرو عجمي و أكاديمية ريفيرانس التابعة لمديرية الشباب والرياضة وذلك  تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز، في مشهد يعكس التراث الفني الأصيل لمدينة بورسعيد ويرسخ مكانتها على خريطة السياحة العالمية

جدير بالذكر أن السفينة MSC Armonia تعد من السفن السياحية المميزة التابعة لشركة MSC Cruises، وتبلغ حمولتها 65,542 طنًا، وتتسع لنحو 2,520 راكبًا و780 من أفراد الطاقم، وتضم مجموعة من المرافق الترفيهية والخدمية الراقية، وتُجدد بصفة دورية لتقديم تجربة بحرية متميزة لركابها في رحلاتها حول العالم، خاصة بالبحر المتوسط وأمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي. وبُنيت في عام 2001 وتخضع لتجديدات وتحديثات، وهي مصممة لتوفر تجربة بحرية حميمة، وتتميز بتصميمها الإيطالي وأجواء مريحة، و يبلغ طولها 274.9 مترًا وعرضها 28.8 مترًا. و سرعتها القصوى تصل إلى 20.1 عقدة، وقد جرى تجديدها في عام 2014 ضمن برنامج يهدف إلى توسيعها وإضافة مرافق جديدة، بما في ذلك كبائن إضافية و تضم عدة مطاعم ومسارح و مناطق ترفيهية وتقدم مجموعة متنوعة من المأكولات العالمية والمتوسطية.

