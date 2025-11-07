محمد الغزاوي رئيسًا لبعثة فريق يد الأهلي في السوبر المصري بالإمارات

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة اليد في بطولة السوبر المصري بالإمارات المقرر لها يوم 12 نوفمبر الجاري.

ويقوم محمد الغزاوي بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق مع الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي.

يحل الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالأهلي يحل ضيفا اليوم على فريق أصحاب الجياد في اللقاء الذي من المقرر أن يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة على صالة القوات المسلحة بسموحة، في تمام الساعة الثامنة مساء، وتمثل أهمية كبيرة للأهلي وجهازه الفني ولاعبيه.

وكان الأهلي قد أنهى استعداده للقاء أمس قبل أن يدخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية استعدادا لخوض المباراة المرتقبة.

ويذكر أنّ رجال يد الأهلي قد تأهل مؤخراً إلي نهائي السوبر المصري على حساب فريق سبورتنج بنتيجة 29-22.