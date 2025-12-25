قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل استخدام شبكات الواي فاي دون إذن أكل لأموال الناس بالباطل؟.. الإفتاء توضح
15.7 مليون سائح.. خريطة مضاعفة عوائد السياحة المصرية إلى 30 مليار دولار
مستشار مجلس الوزراء: الدولة تعمل من أجل المواطن البسيط والمرحلة المقبلة لقطف ثمار الإصلاح
بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير
أستراليا: اعتقال رجل بعد تأييده لهجوم سيدني على وسائل التواصل الاجتماعي
كأس أمم أفريقيا.. محمد عبدالجليل يتوقع نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا
قرآن الفجر.. عضو لجنة الفتوى بالأزهر يصحح اعتقادا خاطئا
تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة
محامي أمريكي: نتنياهو اعترف بأن تعيين بن غفير وسموتريتش كان "خطأً" ولم يُصلحه
قوات الأمن السورية تعتقل زعيم تنظيم داعش في دمشق
في غرفة الدمج.. مدرس عربي يهتك عرض طفل يعاني من تأخر ذهني بالهرم
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد موقع حادث انهيار منزل

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

انتقل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ، واللواء محمد عمران مساعد أول وزير الدخلية لمنطقة شرق الدلتا ، واللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية الي موقع الحادث انهيار جزئي لعقار بشارع الدبوسي المتفرع من عبده معروف بمدينة المنصورة جراء حدوث تسرب غاز ووقع انفجار هائل تسبب في إصابة 2 بينهم شخص وسيدة لمتابعة الموقف علي الطبيعة .

وتابع محافظ الدقهلية والقيادات الأمنية جهود ( قوات الحماية المدنية-الإسعاف  - وشركات المرافق - وفرق الإنقاذ - وحي شرق المنصورة ) في التعامل مع الحادث  .
ووجه  بإخلاء العقار بالكامل وكافة العقارات المجاوره له وفرض كردون أمني حول العقار وغلق الشارع لمنع اقتراب المواطنين من الموقع وفصل ( الكهرباء والغاز ) عن العقار والعقارات المجاورة له.

ورجحت مصادر أمنية أن الحادث نتج  عن  تسرب غاز طبيعي مع مصدر بسيط من الاشتعال أدي الي انفجار غاز نتج عنه تهدم الحوائط  بالدور الخامس للعقار .

كان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد فاروق حماد، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة من بعض الأهالي بشارع عبده معروف متفرع من شارع الدراسات "دائرة القسم" بسماع دوي انفجار هائل ونشوب حريق داخل عقار سكني.

وانتقلت  قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث وبالفحص تبين انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية مما تسبب في إصابة كل من:"دينا محمد فوزي محمد ،47 عاما، مقيمة الدراسات  ومصابة بحروق من الدرجه الثانيه في الوجه واليدين، محمد كامل عبدالخالق 21 عاما مقيم كفر البدماص ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى ".

تم  إخماد النيران والسيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية ونقلت سيارات الإسعاف المصابين.

فيما جرى فرض كردون أمني بمحيط المنزل وفصل المرافق ( كهرباء ـ غاز ـ مياه).

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

وزير الأوقاف

الأوقاف تتخذ إجراءات عاجلة بعد خلاف مواطن وعامل حول مستوى صوت مكبرات المسجد

سعر الذهب في مصر

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية تعاملات اليوم

تعرف على موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما

بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما

حقيقة انفصال منى زكي وأحمد حلمي

بعد نجاح فيلم الست.. هل تم انفصال منى زكي وأحمد حلمي؟

قداس عيد الميلاد

غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس عيد الميلاد المجيد.. صور

الأنبا أباكير وشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أسقف الدول الإسكندنافية يلتقي شباب إيبارشية النمسا بدير الأنبا أنطونيوس بفيينا

متحف

"طلعت مصطفى" تؤكد تبنيها رؤية تنموية تتواكب مع أهداف الجمهورية الجديدة

بالصور

أفضل كيك شتوي بـ 5 حبات فقط.. طريقة كيكة التمر

افضل كيك شتوى بـ 5 حبات فقط .. طريقة كيكة التمر
افضل كيك شتوى بـ 5 حبات فقط .. طريقة كيكة التمر
افضل كيك شتوى بـ 5 حبات فقط .. طريقة كيكة التمر

إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان أحمر قطيفة.. شاهد

إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان مخملي أحمر من تصميم نيكولا جبران
إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان مخملي أحمر من تصميم نيكولا جبران
إليسا تحتفل بالكريسماس بفستان مخملي أحمر من تصميم نيكولا جبران

أبرزهم هند صبرى وأحمد عزمى .. نجوم الفن في عزاء الماكيير محمد عبد الحميد

نجوم الفن فى عزاء محمد عبد الحميد
نجوم الفن فى عزاء محمد عبد الحميد
نجوم الفن فى عزاء محمد عبد الحميد

أجرأ إطلالات سوزي الأردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر

أجراء إطلالات سوزى الاردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر
أجراء إطلالات سوزى الاردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر
أجراء إطلالات سوزى الاردنية بعد تخفيف الحكم عليها لـ 6 أشهر

جهاد حسام الدين

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

الماكيير محمد عبد الحميد

فشل كلوى.. تفاصيل مرض خبير المكياج الراحل محمد عبد الحميد

ريهام عبد الغفور

كائنات حقيرة.. ريهام عبدالغفور تخرج عن صمتها بعد تداول صور مسيئة لها

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

