محافظ الدقهلية يتفقد موقع حادث انهيار منزل

انتقل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ، واللواء محمد عمران مساعد أول وزير الدخلية لمنطقة شرق الدلتا ، واللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية الي موقع الحادث انهيار جزئي لعقار بشارع الدبوسي المتفرع من عبده معروف بمدينة المنصورة جراء حدوث تسرب غاز ووقع انفجار هائل تسبب في إصابة 2 بينهم شخص وسيدة لمتابعة الموقف علي الطبيعة .

وتابع محافظ الدقهلية والقيادات الأمنية جهود ( قوات الحماية المدنية-الإسعاف - وشركات المرافق - وفرق الإنقاذ - وحي شرق المنصورة ) في التعامل مع الحادث .

ووجه بإخلاء العقار بالكامل وكافة العقارات المجاوره له وفرض كردون أمني حول العقار وغلق الشارع لمنع اقتراب المواطنين من الموقع وفصل ( الكهرباء والغاز ) عن العقار والعقارات المجاورة له.

ورجحت مصادر أمنية أن الحادث نتج عن تسرب غاز طبيعي مع مصدر بسيط من الاشتعال أدي الي انفجار غاز نتج عنه تهدم الحوائط بالدور الخامس للعقار .

كان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد فاروق حماد، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة من بعض الأهالي بشارع عبده معروف متفرع من شارع الدراسات "دائرة القسم" بسماع دوي انفجار هائل ونشوب حريق داخل عقار سكني.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث وبالفحص تبين انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية مما تسبب في إصابة كل من:"دينا محمد فوزي محمد ،47 عاما، مقيمة الدراسات ومصابة بحروق من الدرجه الثانيه في الوجه واليدين، محمد كامل عبدالخالق 21 عاما مقيم كفر البدماص ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى ".

تم إخماد النيران والسيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية ونقلت سيارات الإسعاف المصابين.

فيما جرى فرض كردون أمني بمحيط المنزل وفصل المرافق ( كهرباء ـ غاز ـ مياه).