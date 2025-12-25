وكيل صحة البحر الأحمر يعقد اجتماعًا لبدء الخطة التشغيلية لوحدة القسطرة بمستشفى الغردقة

عقد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر اجتماعًا لمناقشة وبدء الخطة التشغيلية لوحدة القسطرة القلبية بمستشفى الغردقة العام، وذلك استعدادًا للتشغيل الفعلي ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمرضى.

بحضور دكتورة رشا عادل مدير عام الطب العلاجي

دكتور كريم الشبراوي مدير مستشفى الغردقة العام

دكتور جمال مغربي ،

دكتورة دينا

تناول الاجتماع استعراض الخطة التشغيلية المقترحة لوحدة القسطرة، ومراجعة الهيكل الوظيفي والتنظيمي،

كذلك الجوانب الفنية والإدارية والطبية اللازمة للتشغيل، بما في ذلك تفعيل بروتوكولات العلاج ،جاهزية الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتوافر الكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة، إلى جانب تنظيم آليات العمل داخل الوحدة.

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالمعايير القياسية للجودة والسلامة، وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة، تسهم في تقليل قوائم الانتظار وتحسين فرص التدخل السريع للحالات الحرجة.

كما شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الأقسام المعنية بالمستشفى، واستمرار المتابعة الميدانية خلال مراحل التشغيل، لضمان انتظام العمل وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي محافظة البحر الأحمر.