محافظ البحر الأحمر: تطوير الممشى السياحي بالغردقة بالإنارة والرخام والبلدورات

قام اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتفقد الممشى السياحي بالغردقة ، لمتابعة حالة الإنارة والرخام والبلدورات، وتحديد نقاط الاشغالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل. وتم تسجيل الملاحظات المتعلقة بالأعمدة والمرافق لضمان تحسين مستوى الخدمات للزوار والمواطنين، مع رصد الأعطال والمناطق التي تتطلب صيانة عاجلة.

كما وجه برصد المساحات الزائدة بالممشى ، ودراسة أفضل السبل لاستغلالها بما يخدم الحركة السياحية دون التأثير على الشكل الجمالي العام. وشملت المتابعة تحديد المناطق التي تحتاج لتعديل أو تنظيم لضمان الاستفادة المثلى من المساحات المفتوحة، مع وضع ضوابط صارمة لضمان الالتزام بالقوانين.

تابع اللواء عمرو حنفى ، حالة الخدمات العامة على طول الممشى، بما في ذلك نظافة المسارات والمقاعد وسلامة اللوحات الإرشادية، مع تسجيل الملاحظات حول نقاط الاختناق المروري والمناطق التي تحتاج لتطوير أو إضافة عناصر جديدة لدعم تجربة الزوار. وشدد المحافظ على منع تأجير الدراجات داخل الممشى للحفاظ على سلامة الزوار وضمان انسيابية الحركة.

ناقش المحافظ مع الحضور آليات رفع مستوى التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالممشى لضمان سرعة تنفيذ خطوات التطوير. وتمت مراجعة المخططات المقترحة لتجديد البلدورات والرخام، وتحديد الأولويات لأعمال الصيانة والتطوير، مع وضع جدول زمني واضح لمتابعة التنفيذ بدقة وكفاءة.

رافق محافظ البحر الأحمر خلال الجولة رئيس المدينة، ورئيس حي شمال، ورئيس الإدارة المركزية، ومدير مكتب المحافظ، وعدد من المسؤولين المعنيين، حيث تم الاطلاع على جميع تفاصيل الممشى وتسجيل الملاحظات والتوصيات اللازمة لتطويره بما يحقق بيئة سياحية آمنة وجذابة للزوار، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والجمال في جميع أعمال الصيانة والتطوير.