قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العدوان مستمر.. أطباء بلا حدود تطالب بإجلاء طبي عاجل لآلاف المرضى من غزة
جحيم الفاشر.. حكومة دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة
محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بشن حملات يومية لضبط التوك توك المخالف
عيب أوي.. زوجة النني الأولى تعلق على انفصال كريم عبد العزيز وآن الرفاعي
المجتمع العربي في إسرائيل يتظاهر أمام مكتب نتنياهو ضد جرائم القـ.ـتل
بعد توقف يومين .. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى غزة
بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
سفير ألمانيا بالقاهرة: قطار "فيلارو" مثال رائد على التكنولوجيا الألمانية في مصر
محلل فلسطيني: استقرار غزة مرهون بتمكين الدور الوطني وليس تدويل الأمن
الزمالك يصطدم بالأهلي في نهائي السوبر.. وعبد الرؤوف يبحث عن أول ألقابه
بسبب لقاءات سياسية .. نتنياهو يطلب إلغاء جلسة محاكمته المُقرّرة غدًا
رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق فعاليات مسابقة وزارة التعليم «لمحات من الهند» باستاد بورسعيد الرياضي |صور

تعليم بورسعيد | اهتمامً خاصً لرعاية المواهب الطلابية
تعليم بورسعيد | اهتمامً خاصً لرعاية المواهب الطلابية
محمد الغزاوى

 شهد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد و محمد عبدالعزيز وكيل وزارة  الشباب والرياضة بالمحافظة، اليوم، فعاليات المسابقة الفنية الوزارية " لمحات من الهند "، التي تُنظم برعاية مكتب مستشار التربية الفنية بالتعاون مع سفارة جمهورية الهند بالقاهرة .

تعليم بورسعيد | اهتمام خاص لرعاية المواهب الطلابية 

أقيمت فعاليات المسابقة بمركز شباب استاد بورسعيد الرياضي، تحت رعاية اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بحضور  عصام عبد المنجي أحمد مدير إدارة العلاقات الثقافية بسفارة جمهورية الهند بالقاهرة، و الحسينى راغب مدير عام التعليم العام و هيام البنهاوى مدير إدارة التوجيه الفنى ورائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية

تأتي المسابقة تحت إشراف توجيه التربية الفنية ببورسعيد تحت قيادة  عبير سليم موجه عام التربية الفنية.

وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من تعليم بورسعيد، حيث قدم ٧٠٠ طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية — الابتدائية والإعدادية والثانوية — بالإضافة إلى مدارس التربية الخاصة وعدد من الطلاب أصحاب الهمم، أعمالًا فنية عبّرت عن المزج بين الحضارتين المصرية والهندية.

واستخدم الطلاب في تنفيذ أعمالهم الفنية خامات متنوعة شملت الأكريليك والفحم والحبر الأسود والألوان الخشبية، وذلك على مدار ساعتين ونصف من الإبداع والتعبير الفني. وقد شهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا منذ الساعات الأولى لافتتاحها، في مشهد يعكس اهتمام الطلاب بالفنون وتنمية مهاراتهم الإبداعية.

وأكّدا الغرباوي وعبد العزيز أن إقامة مثل هذه المسابقات الفنية يُعد جسرًا مهمًا للتقريب بين الشعوب وتعزيز التبادل الثقافي بين مصر والهند، مشيرين إلى أن الفنون لغة عالمية تفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب للتعبير الراقي والتعرّف على حضارات مختلفة.

وأوضح مدير المديرية أن تعليم بورسعيد يولي اهتمامًا خاصًا برعاية المواهب الطلابية ودعم قدراتهم الإبداعية، لكونها عنصرًا أساسيًا في بناء شخصية متوازنة وقادرة على الإسهام في تنمية المجتمع، موجّهًا الشكر للقائمين على تنظيم المسابقة ومتمنيًا للطلاب مزيدًا من التميز والتفوق.

ومن المقرر أن تُجرى عملية التحكيم واختيار الأعمال الفائزة خلال الأيام المقبلة بمقر سفارة جمهورية الهند بالقاهرة، على أن تُعلن أسماء الفائزين وقيمة الجوائز قريبًا.

بورسعيد تعليم بورسعيد الشباب والرياضة الهند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

بوستر حفل عمر خيرت

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت بمهرجان الفسطاط

أشرف عبد الباقي

إيرادات الأفلام.. مفاجأة أشرف عبد الباقي وصدمة أمير كرارة

سامي مغاوري

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم سامي مغاوري عن مسيرته الفنية

بالصور

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

الشرقية
الشرقية
الشرقية

صحة الشرقية: قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان تفحص 2092 مواطناً

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش

للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش
للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش
للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد