محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد المرحلة الأولى من أعمال تطوير الكورنيش السياحي

محافظ بورسعيد يتفقد المرحلة الأولى من أعمال تطوير الكورنيش السياحي
محافظ بورسعيد يتفقد المرحلة الأولى من أعمال تطوير الكورنيش السياحي
محمد الغزاوى

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش بورسعيد السياحي، وذلك بدءًا من أمام نادي الصيد وحتى مجمع المطاعم.رافقه خلال الجولة الاستاذة سمر الموافي، رئيس حي الشرق ،والمهندسة زينب الجباس ،مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد أعمال التطوير الجارية والتي تجرى على مرحلتين، وتشمل تركيب أرضيات حديثة بتصميمات هندسية أنيقة، وأعمدة إنارة ديكورية ذات طابع عصري إضافة إلى ترميم السور الحجري وسلالم الشاطئ .

محافظ بورسعيد يتفقد المرحلة الأولى من أعمال تطوير الكورنيش السياحي

وتضم خطة التطوير أيضًا تنفيذ إضاءات مخفية بطول الكورنيش وإقامة مسارات مخصصة للجري ومناطق ترفيهية إلى جانب إنشاء برجولات ومقاعد عصرية، ورفع كفاءة البنية التحتية من أعمال الصرف والكهرباء بما يضمن توفير أعلى درجات الراحة والأمان لرواد الكورنيش كما تشمل الأعمال الجارية فتح وتوسعة الطرق المؤدية والموازية للكورنيش وإزالة التعديات والمخلفات التي كانت تشوه المظهر العام للمنطقة

وأكد محافظ أن هذا المشروع يمثل خطوة كبيرة لإعادة إحياء الواجهة البحرية لبورسعيد وتحويل الكورنيش إلى وجهة سياحية متكاملة تضم كافة عناصر الجذب مما يسهم في تنشيط الحركة السياحية ويعيد لبورسعيد مكانتها كواحدة من أبرز المدن الساحلية في مصر.

بورسعيد الممشي السياحي كورنيش بورسعيد أخبار محافظة بورسعيد

