أحمد بلحاج يتوج بجائزة هداف بطولة السوبر المصري
محمد الشناوي يحصد جائزة أفضل حارس في بطولة كأس السوبر المصري
لأصحاب المعاشات.. كيف تحصل على 3 أضعاف معاشك من البريد؟
الدنماركي بيس توروب يحقق أول بطولة مع النادي الأهلي
أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري
الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي على حساب الزمالك
خبير عسكري: إسرائيل لا تريد الذهاب إلى المرحلة الثانية من وقف الحرب
وزير الأوقاف: المشاركة في الانتخابات من أسمى صور الأمانة وواجب وطني
مانشستر سيتي يتقدم بثنائية على ليفربول في الشوط الأول بالبريميرليج
الرقابة المالية: أصدرنا 47 قرارا لتنظيم القطاع منذ صدور قانون التأمين الموحد
6 أشهر على حبرية البابا لاون.. بابا السلام في عالم ممزق بالحروب
هل يذهب الإنسان للمعالجين بالقرآن للسحر؟.. الإفتاء تكشف خطوات العلاج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تسليم عقود تمليك الأراضي لأصحاب الجمعيات الزراعية جنوب بورسعيد بعد الانتهاء من سداد المستحقات المالية

محافظ بورسعيد يعقد مؤتمرًا موسعًا مع أصحاب الجمعيات الزراعية والمزارعين بمنطقة الخمس كباري
محافظ بورسعيد يعقد مؤتمرًا موسعًا مع أصحاب الجمعيات الزراعية والمزارعين بمنطقة الخمس كباري
محمد الغزاوى

عقد اللواء محب حبشي  محافظ بورسعيد مؤتمرًا موسعًا مع أصحاب الجمعيات الزراعية والمزارعين بمنطقة الخمس كباري بجنوب بورسعيد، بحضور: المهندس كامل تويج مدير مديرية الزراعة ببورسعيد، و أحمد زغلف رئيس حي الجنوب، وعدد من رؤساء الجمعيات الزراعية والمزارعين.

استكمالًا لما وعد به اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد من العمل على حل مشكلات المزارعين وأصحاب الجمعيات الزراعية بجنوب بورسعيد، وبعد التنسيق والتواصل مع معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات المعنية

وخلال المؤتمر، قرر  محافظ بورسعيد استجابةً لمطالب المزارعين وأصحاب الجمعيات الزراعية، مد فترة سداد المستحقات المالية لأصحاب الجمعيات الزراعية  بجنوب بورسعيد، على أن يتم مد القسط المستحق عن شهر سبتمبر ليُسدد في ديسمبر 2025، والقسط المستحق عن شهر ديسمبر 2025 حتى مارس 2026، وذلك في إطار التيسير على المزارعين ودعم استقرار الجمعيات الزراعية.

محافظ بورسعيد يعقد مؤتمرًا موسعًا مع أصحاب الجمعيات الزراعية والمزارعين بمنطقة الخمس كباري

كما أكد المحافظ على التنسيق مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية لإصدار خطابات رسمية للجمعيات الزراعية توضح المبالغ التي تم سدادها والمبالغ المستحقة، تعزيزًا للشفافية والمصداقية.

واستمع اللواء محب حبشي خلال اللقاء إلى مطالب واحتياجات المزارعين وأهالي الجنوب، والتي تمثلت في رفع كفاءة خدمات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي، 

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة التنسيق مع وزير الكهرباء لتوفير مصادر التيار الكهربائي، والحصول على التصديقات الفنية اللازمة لتشغيل الأعمدة الكهربائية، إلى جانب التنسيق لإطلاق التيار الكهربائي بالمحولات، مع مشاركة المحافظة في تنفيذ الأعمال الداعمة لذلك.

وأشار اللواء محب حبشي إلى أنه يجري حاليًا العمل على الاستفادة من محطة تحلية المياه بمنطقة الجرابعة لزيادة كميات المياه المخصصة لمنطقة الجنوب، إلى جانب المحطات القائمة، بما يضمن تعميم شبكة مياه الشرب على جميع المناطق والجمعيات الزراعية، نظرًا للزيادة السكانية وأهمية توفير مصادر مستدامة لمياه الشرب.

ويأتي هذا المؤتمر استكمالًا للقاءات السابقة التي عقدها محافظ بورسعيد لمناقشة أوضاع المزارعين وتقنين أوضاع الجمعيات الزراعية بجنوب بورسعيد، وبحث سبل التيسير عليهم في سداد المستحقات المالية بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة والمزارعين معًا.

وأكد محافظ بورسعيد خلال كلمته أن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها دعم المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية، وتحسين مستوى معيشة الفلاحين من خلال برامج تنموية متكاملة.

و أكد محافظ بورسعيد على استمرار التعاون المثمر مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لتسليم عقود تمليك الأراضي لأصحاب الجمعيات الزراعية بعد الانتهاء من سداد المستحقات المالية.

وفي ختام المؤتمر، أعرب المزارعون وممثلو الجمعيات الزراعية عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ بورسعيد على حرصه الدائم على التواجد الميداني مع أهالي الجنوب والاستجابة السريعة لمطالبهم، مؤكدين أن هذه اللقاءات المباشرة تمثل نموذجًا للتواصل الفعال بين القيادة التنفيذية والمواطنين، وتسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة بجنوب بورسعيد.

جانب من الجولة

الصحة :تأخير حجز حالات في الرعاية المركزة بشبرا العام بسبب إدخال بيانات خاطئة عن الأسرة الشاغرة

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات: مصر مركز مهم في صناعة التعهيد

قداس عيد القديس لاون الكبير

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يحتفل بعيد شفيع الكلية الإكليريكية بالمعادي

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

حسن الرداد ووفاء مكي .. نجوم الفن فى عزاء والد محمد رمضان

ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".. الشرقية تتسلم شتلاتها لبدء الغرس

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

