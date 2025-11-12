الفنان عبد الرحيم حسن يعلن موعد اختبارات مسابقة بورسعيد أرض المواهب

تبدأ اللجنة المنظمة لمسابقة بورسعيد أرض المواهب برعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد وبرئاسة الفنان القدير عبد الرحيم حسن في تحديد اختبارات المشاركين في المسابقة من الأحد القادم والتى ضمت 12 مجالا في مختلف الفنون الثقافية والفنية.



وأعلن الفنان عبد الرحيم حسن رئيس مسابقة بورسعيد أرض المواهب أن اختبارات المسابقة تبدأ من الأحد القادم 16 نوفمبر الجاري يوميا من الساعة 5 إلى 10 مساء في مختلف مجالات المسابقة.





عبد الرحيم حسن يؤكد: فرصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الإبداعية الشابة

وأوضح أماكن اختبارات المسابقة وهي كالتالى:-

- مسابقة الغناء على مسرح كلية التربية النوعية

- مسابقة العزف الموسيقي في مكتبة مصر العامة بحي العرب

- مسابقة المذيعين داخل استوديو إذاعة بورسعيد بمبنى محافظة بورسعيد - مسابقة الشعر وفن الإلقاء بنادي العمال الرياضي بحي الشرق

- مسابقة التمثيل بمكتبة الطفل بحي الشرق

- مسابقة الفنون الشعبية والباليه بمكتبة الزهور

وأكد الفنان عبد الرحيم حسن أنه سيتم التواصل مع المتسابقين وتحديد الأعداد اليومية وموعد اختباراتهم طبقا للكشوف الموجودة بالمسابقة بدأ من غداً الخميس.



وأوضح عبد الرحيم أن مسابقة بورسعيد أرض المواهب هي فرصة حقيقية الاكتشاف الطاقات الإبداعية الشابة ودعمها لتأخذ مسارها الصحيح علي الساحة الفنية والثقافية.