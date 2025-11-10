إزالة 10 مزارع سمكية مخالفة مقامة على أراضٍ زراعية جنوب بورسعيد

نجحت الأجهزة التنفيذية بجنوب بورسعيد، برئاسة أحمد زغلف رئيس حي الجنوب وبمشاركة مديرية الزراعة و قوات الأمن ، فى إزالة 10 مزارع سمكية مخالفة مقامة على أراضٍ زراعية تابعة لجمعية أم خلف القبلية، وذلك على مساحة 50 فدانًا.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بمواصلة الجهود المكثفة لإزالة كافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية

استمرارًا لأعمال الموجة 27 لإزالة التعديات بجنوب بورسعيد

وأكدت الجهات المختصة أن حملات الإزالة مستمرة بجميع المناطق ضمن الموجة السابعة والعشرين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون مع أي تعديات على أراضي الدولة، فضلٱ عن المتابعة الميدانية والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.