مدير تعليم بورسعيد يتفقد انتظام العملية التعليمية بمدرسة عقبة بن نافع الابتدائية

تابع طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة عقبة بن نافع الابتدائية، وذلك ضمن سلسلة الجولات الميدانية اليومية بمختلف الإدارات التعليمية.

جاءت الزيارة بحضور الأستاذ محمد بدوي، مدير عام إدارة الزهور التعليمية، والأستاذ رائد شاهين، مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وكان في استقبالهم الأستاذة هدى زغلول، مديرة المدرسة.

انتظام العملية التعليمية بمدرسة عقبة بن نافع الابتدائية

وخلال جولته التفقدية بالمدرسة، التي تضم ١٤ فصلاً دراسياً بإجمالي ٥٧٢ طالبًا وطالبة، شدّد الغرباوي على ضرورة إحكام الإشراف العام وتوزيع المهام بين أعضاء هيئة التدريس لضمان سلامة أبنائنا الطلاب وانتظام العملية التعليمية.

كما تابع تنفيذ الخطط والبرامج العلاجية المخصصة للطلاب الضعاف داخل عدد من الفصول الدراسية، وحرص على الاطمئنان على مستوى الطلاب في مهارتي القراءة والكتابة، موجّهًا بضرورة الالتزام بالتقييمات الأسبوعية للطلاب ومتابعتهم أولًا بأول.

وفي ختام جولته، تفقد مدير المديرية حجرة المكتبة، موجّهًا بزيادة الوعي لدى الطلاب حول المشروعات القومية للدولة المصرية وتفعيل الدور التوعوي لأخصائي المكتبات.

وأكد مدير تعليم بورسعيد، ان المتابعات الميدانية تأتي في إطار حرص المديرية على ضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة

ولفت وكيل تعليم بورسعيد الى أن الانضباط داخل المدارس، وتفعيل الخطط العلاجية، والاهتمام بمهارات القراءة والكتابة، تمثل ركائز أساسية للارتقاء بمستوى الطلاب ودعم بناء شخصية واعية وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.