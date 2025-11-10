قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشؤون النيابية: التحول الرقمي في الانتخابات يعكس تطور الدولة المصرية الحديثة
أحمد سعد يهاجم ماجدة خير الله بعد انتقادها له: لازم ندي أمل للناس
رغم وفاة شقيقه.. رئيس لجنة بالفيوم يرفض ترك مكانه فى الإشراف على العملية الانتخابية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال كثيف بلجنة هشام شتا في الهرم
استبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر ..تفاصيل
الوطنية للانتخابات: استبدال رئيسة لجنة في بني سويف لمرض ابنها
الوطنية للانتخابات: لا يتم استخدام الحبر الفسفورى بانتخابات مجلس النواب
حقك السياسي.. رسالة مهمة من مدير الجهاز التنفيذي للوطنية للانتخابات للناخبين
مفتي الجمهورية: مصر في عهد الرئيس السيسي أولت بالتعليم اهتماما بالغا لتجعله سلاحا في مواجهة الجهل
عضو مجلس الأهلي: زيزو لاعب كبير.. وانظروا على ما فعله بعد السوبر
المشرفون علي الانتخابات: العملية تسير بانتظام .. واقبال كثيف من الناخبين
قنا .. مفتى الجمهورية يحذر من مخاطر الشائعات خلال ندوة بأكاديمية المعلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم بورسعيد يتفقد انتظام العملية التعليمية بمدرسة عقبة بن نافع الابتدائية

انتظام العملية التعليمية بمدرسة عقبة بن نافع الابتدائية
انتظام العملية التعليمية بمدرسة عقبة بن نافع الابتدائية
محمد الغزاوى

تابع طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة عقبة بن نافع الابتدائية، وذلك ضمن سلسلة الجولات الميدانية اليومية بمختلف الإدارات التعليمية.

جاءت الزيارة بحضور الأستاذ محمد بدوي، مدير عام إدارة الزهور التعليمية، والأستاذ رائد شاهين، مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وكان في استقبالهم الأستاذة هدى زغلول، مديرة المدرسة.

انتظام العملية التعليمية بمدرسة عقبة بن نافع الابتدائية

وخلال جولته التفقدية بالمدرسة، التي تضم ١٤ فصلاً دراسياً بإجمالي ٥٧٢ طالبًا وطالبة، شدّد الغرباوي على ضرورة إحكام الإشراف العام وتوزيع المهام بين أعضاء هيئة التدريس لضمان سلامة أبنائنا الطلاب وانتظام العملية التعليمية.

كما تابع  تنفيذ الخطط والبرامج العلاجية المخصصة للطلاب الضعاف داخل عدد من الفصول الدراسية، وحرص على الاطمئنان على مستوى الطلاب في مهارتي القراءة والكتابة، موجّهًا بضرورة الالتزام بالتقييمات الأسبوعية للطلاب ومتابعتهم أولًا بأول.

وفي ختام جولته، تفقد مدير المديرية حجرة المكتبة، موجّهًا بزيادة الوعي لدى الطلاب حول المشروعات القومية للدولة المصرية وتفعيل الدور التوعوي لأخصائي المكتبات.

وأكد مدير تعليم بورسعيد، ان المتابعات الميدانية تأتي في إطار حرص المديرية على ضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة

ولفت وكيل تعليم بورسعيد الى أن الانضباط داخل المدارس، وتفعيل الخطط العلاجية، والاهتمام بمهارات القراءة والكتابة، تمثل ركائز أساسية للارتقاء بمستوى الطلاب ودعم بناء شخصية واعية وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم أخبار تعليم بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

ترشيحاتنا

جانب من الحشود الإنتخابية

الناخبون يواصلون التوافد على لجان الاقتراع بمنشأة القناطر

زعيما البانيا وإسرائيل

ألبانيا تنضم إلى التحالف البرلماني الداعم لإسرائيل

الاجتماع 38 لمجلس وزراء النقل العرب

مجلس وزراء النقل العرب يناقش حزمة من الملفات المهمة

بالصور

عمال شركة السكر يحملون علم مصر أمام إحدى لجان الحوامدية

عمال شركة السكر بالحوامدية
عمال شركة السكر بالحوامدية
عمال شركة السكر بالحوامدية

للرجال و النساء.. فوائد القرنفل

فوائد القرنفل
فوائد القرنفل
فوائد القرنفل

إطلاق إشارة المرور الرابعة باللون الأبيض.. مخصصة لهذه السيارات

إشارات المرور
إشارات المرور
إشارات المرور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد